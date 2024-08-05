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  4. Cihangir merdivenlerinde tartışma yaratan görüntü! Filistin'e destek için boyadılar ama... Tepkiler peş peşe geldi

Cihangir merdivenlerinde tartışma yaratan görüntü! Filistin'e destek için boyadılar ama... Tepkiler peş peşe geldi

05.08.2024 08:00
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YediHilal isimli dernek, İstanbul Cihangir'de bulunan gökkuşağı renkleriyle boyalı merdiveni Filistin'e destek için Filistin bayrağı renklerinde boyadı. Söz konusu merdivenin yeni görüntüsü sosyal medyada ise gündem yarattı. Bir milletin bayrağının ayaklar altına serilmesi ise tepkiyle karşılandı.

Cihangir merdivenlerinde tartışma yaratan görüntü! Filistin'e destek için boyadılar ama... Tepkiler peş peşe geldi

İsrail'in Gazze'ye ve Filistin halkına yönelik soykırıma varan saldırıları sürerken, Türkiye'den tepkiler gelmeye devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Türkiye'de İsrail'e karşı gösteriler ve eylemler düzenlenirken, Filistin halkıyla ilgili de dayanışma yükseltiliyor.

CİHANGİR MERDİVENLERİNİ FİLİSTİN BAYRAĞINA BOYADILAR

Ancak son olarak İstanbul'da yapılan bir Filistin'e destek ve İsrail protestosu tartışma yarattı. Yıllardır Cihangir'de bulunan gökkuşağı renkli merdivenler, YediHilal isimli dernek tarafından Filistin'e destek için Filistin bayrağı renklerinde boyandı.

Söz konusu merdivenin yeni görüntüsünü sosyal medyadan paylaşan dernek, "Cihangir merdivenleri böyle daha güzel oldu" ifadelerine yer verdi.

GDGFDG

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Sosyal medyada bir anda gündem olan görüntü sonrası bazı kullanıcılar tepki gösterirken "Milletin üstüne basıp geçtiği yeri bayrak şeklinde boyamak olmaz" yorumlarını yaptı.

Gelen tepkiler üzerine dernek ise "Filistin bayrağını, merdivenlerin ayak basılan bölümüne değil, dik olan bölümüne boyadık. Amaç Filistin'i unutturmamak" açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin merdiven Cihangir
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