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  4. Cihat Şener'den Nagehan Alçı'ya canlı yayında tepki: Beni yayından alınız

Cihat Şener'den Nagehan Alçı'ya canlı yayında tepki: Beni yayından alınız

03.09.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğitim Uzmanı Cihat Şener'in gazeteci Nagehan Alçı'ye tepkisi olay oldu. HaberTürk canlı yayınına katılan Şener, Alçı'nın araya girmesine sinirlenerek "Beni yayından alınız" diyerek tepki gösterdi.

Habertürk'te Muharrem Sarıkaya’nın konuğu olan Eğitim Uzmanı Cihat Şener, okulların yüz yüze eğitime açılmasıyla ilgili yeterli önlemler alınıp alınmadığını sorgularken, “Geçen sene neredeydiniz? Niye geçen sene önlemeler almadınız da bir Milli Eğitim Bakanı değiştirdik?” dedi.

NAGEHAN ALÇI ARAYA GİRDİ: ÜZÜLEREK DİNLİYORUM

Şener konuşurken araya giren Nagehan Alçı, okulların açılmasıyla ilgili “1,5 yıl sonra 18 milyon çocuğun okullara kavuştuğu gün bu kadar moral bozulmasını, bu kadar tecrübeli Cihat Bey'i üzülerek dinliyorum" diye konuştu.

CİHAT ŞENER: SÖZÜMÜ KESMEYİN

Şener ise Alçın’nın araya girmesiyle, "Müsade ederseniz sözümü kesmemeniz mümkün mü acaba, Kanal sizin nasıl olsa, dikkatimi dağıtmayın. Muharrem bey beni yayından alınız" diye tepki gösterdi.

DAD

Alçı, "Nihayet bu konuda pozitif bir gündem yarattık, o yüzden isyan ediyorum, lütfen motivasyonu bozmayalım" ifadesini kullandı.

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canlı yayın Habertürk Nagehan Alçı
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