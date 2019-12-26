Cihatçı saldırıların arttığı Burkina Faso'da Hristiyan-Müslüman bir çiftin hikayesi

Nüfusun çoğunluğunun Müslüman olduğu Burkina Faso**'da, son yıllarda giderek artan şekilde cihatçı saldırılar yaşanıyor. Bu saldırıların sonuncusunda, Noel arifesinde, çoğu kadın 30 kişi öldürüldü.**

Son yıllarda ismi bu şiddet olayları gündeme gelen ülkedeki asıl durumsa bundan çok daha karışık bir resme işaret ediyor. Burkina Faso dini hoşgörünün yerleştiği bir ülke ve nüfusun yüzde 23'ünü oluşturan Hristiyanlar ve Müslümanlar arasındaki evlilikler hiç de az sayıda değil.

Gazeteci Clair MacDougall, başkent Vagadugu'daki böyle bir aileyi ziyaret etti

Evin beş yaşındaki kızı Iris Osnia Ouattara, babası Denis tarafından Katolik adetlere göre yetiştirilirken, Müslüman olan annesi ise kendi geleneklerini kızına öğretiyor.

Osnia Noel'i kutladığı gibi Kurban ve Ramazan bayramlarını da kutluyor.

Vagadugu'daki evlerinde bize, Noel Baba ile tanışırken çekilen fotoğraflarını gösteriyor.

Fotoğraf babası Denis'in çalıştığı şirketten 2015 yılında çekilmiş.

Babası Hristiyan kimliğini onunla paylaşırken, annesi Afoussatou da küçük kıza İslam'ı öğretiyor.