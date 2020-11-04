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Cihaz üretildi: Artık evcil hayvanlarınız konuşacak!

DÜNYA HABERLERİ  | 04.11.2020 14:57 | Son Güncelleme

Evcil hayvanlarımızın konuşabilselerdi bize ne söyleyeceğini sık sık merak ettik ve şimdi, sonunda bir cevabımız var gibi görünüyor.

Cihaz üretildi: Artık evcil hayvanlarınız konuşacak!

Evcil hayvan markası CleverPet'in yeni bir cihazı, evcil hayvanınızın kaydettiğiniz belirli kelimelere karşılık gelen renkli düğmelere bastığında konuşması öngörülüyor.

FluentPet adı verilen cihaz, görsel olarak, her birinde köpeğin basabileceği altı farklı düğme bulunan farklı altıgen panellerden oluşur.

Bir test kiti veya daha geniş bir kelime dağarcığı içeren bir şey satın almak isteyip istemediğinize bağlı olarak fiyatlar 30 $ 'dan 300 $' a kadar değişir. Kelimeler, türe göre farklı panellerde gruplanır. Örneğin, bir fiil veya eylem kelimeleri paneli gibi.

CleverPet markasının kurucusu Leo Trottier, cihazın nasıl çalıştığını BBC'ye anlattı.

Trottier 'Bu düğmelere, onlara söylemek istediğiniz herhangi bir kelimeyi koyabilirsiniz, Örneğin, 'dışarıda' gibi bir şey söylersiniz ve ardından köpeğiniz düğmeye bastığında 'dışarıda' diyerek tekrar eder dedi. Ve köpeklerin kelimeleri tanıyabildiğini bildiğimiz için, düğmeye bastıklarında, bunu henüz kanıtlamadığımızı düşünüyoruz, ancak duydukları kelimeyi tanıdıklarını düşünüyoruz' dedi.

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Bu ürün, CleverPet'in çılgın oyuncaklarının en yenisi. Marka 2016 yılında, köpekler için özel olarak tasarlanmış dünyanın ilk oyun konsolu olan CleverPet Hub'ı piyasaya sürdü. Oyun, köpeklerin deseni oluşturmak için bir dizi rengi ezberlemeye ve kopyalamaya çalıştığını görüyor. Oyun, köpeğinizin yeteneğine göre zorluk derecesine göre kendini ayarlayabilir.

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