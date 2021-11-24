Çıkalı 6 yıl oldu! Android dünyasında bir ilk

Akıllı telefonların yazılım desteği artık kullanıcılar için önemli bir kriter. Apple'ın iOS'i ve Google'ın Android'i sadece yeni özellikler konusunda değil, yazılım güncellemeleri konusunda da birbirleriyle rekabet ediyorlar. Birçok kişi ise iOS'un yazılım güncellemeleri konusunda Android'e karşı daha avantajlı olduğunu düşünüyor. Bunun temelini genellikle Apple'ın 2015'te duyurduğu iPhone 6s'e bile iOS 15 güncellemesini vermiş olmasına dayandırıyorlar. Ancak Android tarafında da artık güncelleme konusunda Apple ile rekabet edebilecek gibi duran bir şirket var olabilir. Bu rakip, Fairphone 2 modeli ile Hollandalı telefon üreticisi Fairphone.

6 YILLIK TELEFON FAIRPHONE 2'YE MÜJDE

Sürdürülebilir akıllı telefon üreticisi Fairphone, altı yaşındaki Fairphone 2 için Android 10 müjdesi verdi.

BİR İLKE İMZA ATACAK

Şirketin Twitter'daki paylaşımına göre, akıllı telefon, Android 10 güncellemesinin kararlı sürümüne kavuştuğunda, yedi yıldır yazılım güncellemeleri alan ilk Android akıllı telefon olacak. Böylece Android dünyasında bir ilke imza atacak.

Fairphone 2 için Android 10 güncellemesi şimdilik beta aşamasında, ancak şirket gelecek yılın başlarında kararlı bir sürüm yayınlamayı umduğunu aktarıyor.

Bunun yanı sıra şirket, Fairphone 3 ve Fairphone 3 Plus modelleri için de bir Android 11 güncellemesini beta olarak test etmeye başlamayı planlıyor.

Fairphone 2, 2015 yılında Android 5.1 Lollipop ile duyurulmuştu ve daha sonra Android 6 Marshmallow, Android 7.1 Nougat ve Android 9 Pie güncellemelerini almıştı.

