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  4. Çıkan tartışma kısa sürede büyüdü! Birlikte yaşadığı adamı öldürdü

Çıkan tartışma kısa sürede büyüdü! Birlikte yaşadığı adamı öldürdü

25.08.2023 00:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de 29 yaşındaki Cansu Timur, birlikte yaşadığı Zafer Tezcan'ı çıkan tartışmada göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Çıkan tartışma kısa sürede büyüdü! Birlikte yaşadığı adamı öldürdü

Olay, saat 23.00 sıralarında Ürgüp ilçesi Ayvalı köyünde meydana geldi. Cansu Timur ile birlikte yaşadığı Zafer Tezcan arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle Cansu Timur, mutfaktan aldığı bıçakla Tezcan'ı göğsünden yaraladı.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tezcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan Cansu Timur, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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