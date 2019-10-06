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Çıkan tartışmanın ardından silah sesleri yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.10.2019 01:30 | Son Güncelleme

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde gece saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma sonucu bir kişi silahla yaralandı.Silah sesini duyan bekçiler olay yerine geldiOlay, saat 23.15 sıralarında Sancaktepe ilçesi, Veysel Karani Mahallesi, Ulugazi Caddesi’nde meydana geldi.

Çıkan tartışmanın ardından silah sesleri yükseldi

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde gece saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma sonucu bir kişi silahla yaralandı.

Silah sesini duyan bekçiler olay yerine geldi
Olay, saat 23.15 sıralarında Sancaktepe ilçesi, Veysel Karani Mahallesi, Ulugazi Caddesi’nde meydana geldi. Çıkan tartışmanın ardından kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, 27 yaşındaki Emrullah Yıldırım’ı silahla ağır yaralayarak olay yerinden otomobille kaçtı. Bölgede devriye görevini gerçekleştirirken silah sesini duyan bekçiler olay yerine gelerek çevre güvenliğinin alınmasını sağladı. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken yaralı Yıldırım, Sultanbeyli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Yıldırım’ın tedavisi devam ediyor.

Olay yeri inceleme ekipleri delilleri topladı
Silahlı saldırının meydana geldiği noktaya gelen olay yeri inceleme ekipleri boş kurşun kovanlarını ve olayın meydana geldiği noktayı en ince ayrıntısına kadar inceleyerek delil topladı. Olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için polis çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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