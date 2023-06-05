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Çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelmişti! Kayınpederden damadı ile ilgili korkunç iddia...

05.06.2023 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te çıkan yangında kullanılmaz hale gelen evle ilgili ev sahibinin damadı kundaklama şüphesi ile gözaltına alındı. Kayınpederden damadıyla ilgili şok iddia geldi. Damadının aralarındaki husumetten dolayı 'Onun evini yakacağım' dediğini polise bildirdi. Kayınpeder ifadesinde, damadı daha önce de arabasına zarar verdiği için jandarma bölgesinde işlem başlatıldığını belirtti.

Çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelmişti! Kayınpederden damadı ile ilgili korkunç iddia...

Karabük'ün Kayabaşı Mahallesi Hacı Alay Caddesinde Nail Yılmaz’a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

KAYINPEDER DAMADININ 'ONUN EVİNİ YAKACAĞIM' DEDİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ

Ev sahibi Nail Yılmaz, damadı Ü.Y.’nin daha önce aralarında yaşanan husumetten dolayı ‘Onun evini yakacağım’ dediğini polis ekiplerine bildirdi.

Yılmaz, polis ifadesinde, ikametin kendisine ait olduğunu ancak bu ikamette yaşamadığını belirterek, 3 Haziran günü Yenice’de bulunduğu esnada damadı şüpheli Ü.Y.’nin (30) arabasına zarar verdiği için jandarma bölgesinde işlem başlatıldığını, aynı gün arabasına zarar verirken ‘Onun evini yakacağım’ dediğini ifade etti.

Yılmaz’ın evini yakarak zarar verdiğini iddia ettiği damadından davacı ve şikayetçi olduğunu aktardı.

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DAMAT GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, ev sahibinin ifadeleri doğrultusunda şüpheli damadı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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