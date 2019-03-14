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Çika’nın cenazesi sonrası ’pes’ dedirten görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 19:57 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika’nın İzmir’de düzenlenen cenaze töreni sonrası, siyaset ve sanat camiasından gelen çelenklerin üzerindeki çiçekler, görevlilerin ikazlarına rağmen bazı vatandaşlar tarafından yanlarında getirdikleri pazar arabasına konuldu.

Ünlü oyuncu Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika’nın İzmir’de düzenlenen cenaze töreni sonrası, siyaset ve sanat camiasından gelen çelenklerin üzerindeki çiçekler, görevlilerin ikazlarına rağmen bazı vatandaşlar tarafından yanlarında getirdikleri pazar arabasına konuldu. Vatandaşların cenazeye yaptığı saygısızlık, pes dedirtti.

Oyuncu Demet Akbağ’ın eşi 58 yaşındaki Zafer Çika, İzmir’de geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Çika’nın Alsancak Hocazade Camii’nde düzenlenen cenaze törenine sanat ve iş camiasından çok sayıda isim katılırken, İzmirli vatandaşlar da cenaze namazında dua etti. Ancak bazı vatandaşların cenazeye saygısızlığı pes dedirtti. Tören sonrası yanlarında pazar arabasıyla gelen birkaç kişi, cenaze törenine yollanan çelenklerden çiçekleri söktü. Duyarsız vatandaşlar, görevlilerin ikazlarına rağmen çiçekleri koparmayı sürdürdü.

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