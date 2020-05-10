“Çıkarlarımıza Saldırı Olursa Hafter Güçleri Hedef Alınacak”

Dışişleri Bakanlığı, Libya’da Hafter güçlerinin Türkiye’nin bu ülkedeki çıkar ve diplomatik temsilciliklerine saldırılarına devam etmesi durumunda hedef alınacağını açıkladı.

Türkiye Libya’da uluslararası toplum tarafından tanınan hükümete destek veriyor ve Hafter güçlerini “darbeci” olarak niteliyor.

Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Eğer misyonlarımız ve çıkarlarımız Libya’da hedef alınırsa Hafter güçlerini yasal hedef olarak değerlendireceğiz” denildi.

Açıklamada ayrıca Trablus’taki Mitiga Havaalanı’na saldırının başkente yönelik artan topçu ateşinin bir parçası olduğu ve bunun savaş suçu olduğu vurgulandı.

Perşembe günü Türkiye ve İtalya Trablus’taki büyükelçiliklerinin çevre bölgesinin bombalandığını açıklamıştı.

Halife Hafter Trablus’taki uluslararası toplumun tanıdığı hükümete üstünlük sağlayarak Libya’nın tamamında kontrolü ele geçirmek istiyor.

Hafter güçlerine Rusya’nın da destek verdiği belirtiliyor.

Daha önce düzenlenen çeşitli konferanslarda Libya sorununa bir çözüm bulunamamıştı.

Halife Hafter Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi’ye yakın isimlerden biriydi ancak daha sonra ülke dışına kaçmak zorunda kaldı.

Hafter, Kaddafi’nin devrilmesinin ardından Libya’ya döndü.

Hafter, Birleşmiş Milletler’in tanıdığı Türkiye’nin destek verdiği Trablus’taki hükümete karşı mücadele veriyor.

