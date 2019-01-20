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"Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 18:36 | Son Güncelleme

Konyaspor Kulübü İkinci Başkanı Selçuk Aksoy: "(Ersurumspor maçı) Hem saha zemininden hem de hava şartlarından dolayı zor bir maç oldu ama galibiyetle ayrılmak güzeldi"

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenen Atiker Konyaspor'da kulüp ikinci başkanı Selçuk Aksoy, galibiyetin kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Selçuk Aksoy, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda yaptıkları karşılaşmayı değerlendirdi.

Aldıkları 3 puanın çok önemli olduğunu belirten Aksoy, "Hem saha zemininden hem de hava şartlarından dolayı zor bir maç oldu ama sonuçta galibiyetle ayrılmak güzeldi. 2-0 öne geçtikten sonra maç daha farklı bir noktaya gidebilirdi. Talihsiz yenen golün ardından maç biraz sıkıştı ama sonunda galip gelmek bizim adımıza güzeldi. İnşallah önümüzdeki hafta kendi sahamızda oynayacağımız Antalyaspor maçı ile bu çıkışımızı sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Takımın kamptan sonraki ilk karşılaşmasına çıktığını belirten Aksoy, "Zaman içerisinde uyum sorununun ortadan kalkacağını, bunun da daha iyi futbolla sonuca yansıyacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Atiker Konyaspor Konyaspor Kulübü İkinci Başkanı Aksoy: Spor Toto Süper Lig

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