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Çıkmayı kabul etmeyen kiracısına balkondan ateş açtı

12.12.2021 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da çıkmasını istediği kiracısına balkondan ateş açan dükkan sahibi, kiracısını ayak bileğinden yaraladı. Çevredekiler tarafından telefonla kaydedilen olayda, balkona çıkan 41 yaşındaki şahsın, ailesinin gözleri önünde, 30 yaşındaki M.T.'ye ruhsatsız tabanca ile ateş ettiği görüldü.

Çıkmayı kabul etmeyen kiracısına balkondan ateş açtı

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde geçen cuma günü meydana geldi. İddiaya göre İ.K., evinin altındaki dükkanında berberlik yapan M.T.'den iş yerinden çıkmasını istedi.

RUHSATSIZ TABANCAYLA ATEŞ ETTİ

Kiracısıyla tartışan İ.K. evinden aldığı ruhsatsız tabancayla, balkona çıkarak sokakta bulunan M.T.’ye ateş etti. Balkona ve pencereye çıkan ailesinin gözleri önünde ateş eden İ.K., kiracısını ayak bileğinden yaraladı. Çevrede korku ve paniğe neden olan olay, cep telefonuyla görüntülendi.

TUTUKLANDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, İ.K.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından İ.K., ‘kasten adam yaralama’ ve 'Ruhsatsız silah taşımak' suçlarından çıkartıldığı nöbetçi mahkemce tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

DHA


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Bursa
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