Çikolata fabrikasındaki yangın korkuttu

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - MALTEPE'de bir çikolata fabrikasının yanında bulunan ve işçilerin kaldığı bölümde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında atölye ile işçilerin kaldığı bölüm kullanılamaz hale geldi.
Büyükbakkalköy Mahallesi Büyükbakkalköy Yolu'nda bulunan çikolata fabrikasının bitişiğinde bulunan işçilerin kaldığı bölümde saat 03.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangının ardından işçilerin kaldığı bölüm ve atölye bölümünden oluşan tek katlı bina kullanılamaz hale gelirken, yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının kesin çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından belirlenecek.
FOTOĞRAFLI
Erdoğan ve Putin'in Soçi'de yaptığı İdlib anlaşmasından saatler sonra Humus ve Lazkiye'de peş peşe patlamalar
Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk hakkında 'yeniden yargılama' kararı
Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib anlaşmasına Esad yönetiminden ilk tepki
Devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var? Erdoğan'a hediye edilen uçakla birlikte son envanter rakamını Portakal açıkladı
İYİ Partili Aytun Çıray: Türkiye tarihin en derin ekonomik krizini yaşıyor
iOS 12 güncellemesi ne zaman yayınlanacak? iOS 12 hangi cihazları destekliyor? iOS 12 dönemi başladı
Özel okul teşvik tercih sonuçları açıklandı! 2018-2019 öğrenci teşvik desteği sorgulama
Fiyat listesi sosyal medyayı sallayan Sakarya'daki lokantaya müşteri akını
TBMM Başkanı Yıldırım'ın acı günü
Ankara'da kan donduran olay! 5 kişiyi bıçakladı... Kendisini odaya kilitledi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum