Çikolata fabrikasındaki yangın korkuttu

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - MALTEPE'de bir çikolata fabrikasının yanında bulunan ve işçilerin kaldığı bölümde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında atölye ile işçilerin kaldığı bölüm kullanılamaz hale geldi. Büyükbakkalköy Mahallesi Büyükbakkalköy Yolu'nda bulunan çikolata fabrikasının bitişiğinde bulunan işçilerin kaldığı bölümde saat 03.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangının ardından işçilerin kaldığı bölüm ve atölye bölümünden oluşan tek katlı bina kullanılamaz hale gelirken, yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının kesin çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından belirlenecek.
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