'Çikolata kisti', kadınların hamile kalmasını engelliyor

Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- ANKARA Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Doç. Dr. Hasan Onur Topçu, halk arasında 'çikolata kisti' olarak bilinen 'endometriozis' hastalığının her 10 kadından 1'inde görüldüğünü söyleyerek, "Kısırlık oranı tüm çiftlerde yüzde 15’tir. Ama 'endometriozis' olan çiftlerde yaklaşık olarak kısırlık oranı yüzde 50'dir. Her 2 kadından biri bu hastalık nedeniyle hamile kalamamakta" dedi.

Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, 'Endometriozis Farkındalık Ayı' kapsamında etkinlik düzenledi. Kadın doğum uzmanı doktorlar ve İletişim Fakültesi öğrencileri, 'endometriozis için buradayız' yazılı sarı tişörtler giyip, bu hastalığa dikkat çeken ellerindeki farklı yazılarla Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsünde bando takımının şarkıları eşliğinde gezdi. Öğrenciler, aynı tişörtleri, kampüsteki öğrencilere dağıtarak hastalığa dikkat çekti.

'DERİN BİR HASTALIĞA DÖNÜŞEBİLİR'

Doç. Dr. Hasan Onur Topçu, Mart ayının endometriozis hastalığına dikkat çekmek için farkındalık ayı olduğunu belirtti. Doç. Dr. Topçu, halk arasında 'çikolata kisti' olarak tanımlanan ve adet döneminin ağrılı geçmesine neden olan endometriozis hastalığının teşhisine dikkat çekti. Doç. Dr. Topçu "Tanısı 7 ile 10 sene arasında gecikebilen bir hastalık. Genelde adet ağrısı ile başlamakta. Ve bu ağrı çoğu toplumda normal kabul edilmekte. Aslında gerçekten normal değil. Bir kadının evlilik, sosyal, iş hayatını etkiliyor. Adet ağrıları bu hastalığın ilk bulguları olabilir. Şiddetli adet ağrısı olan bir kadın, profesyonel bir bakım almalı ki bu hastalığın erken tanısı konabilsin. İlerleyen dönemlerde bu hastalık ağrıda şiddeti artırmakla beraber 'çikolata kisti' dediğimiz ve üçüncü evresi çok daha şiddetli ağrı yapabilen derin bir hastalığa dönüşebiliyor" dedi.

'İKİ KADINDAN BİRİ HAMİLE KALAMAMAKTA'

Doç. Dr. Hasan Onur Topçu, 'endometriozis' hastalığının kadınlarda çocuk sahibi olmayı kötü bir şekilde etkilediğini bildirerek şöyle konuştu:

"Kısırlık oranı tüm çiftlerde yüzde 15’tir. Ama bu hastalığı olan çiftlerde yaklaşık olarak kısırlık oranı yüzde 50'dir. Her iki kadından biri bu hastalığından dolayı gebe kalamamakta. Kişi erken tanı olursa, gerekli tedaviyi alırsa bu hastalığın ilerlemesini engelleyip buna karşı önlem alabiliriz. Ve gerçekten kadınlarımıza birçok anlamda fayda sağlayabiliriz. Bu hastalık kadınlık hormonuna bağlı bir hastalık. Yaşları 13 ile 50 arasında her kadını östrojen hormonu salgılıyor. Bu hastalığı hipertansiyon ya da şeker hastalığı gibi düşünebiliriz. Bu östrojen bağımlı sistemik bir hastalık. Bu hastalıkta tanı koyduğumuzda tamamen geçmiyor. Çok uzun tedavilere ihtiyaç duyabiliyor. Tedavilerle bu hastalığın ilerlemesini azaltabiliriz. Kullandığımız bazı ilaçlar var. Kadınlık hormonuna bağlı olduğu için bunu manipüle edebilecek ilaçlar."