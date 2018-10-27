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Çikolata ülkesi İsviçre'ye tatlı ihraç ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 10:37 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, unutulmaya yüz tutan mevlevi ve murabba tatlılarını evindeeki tahta bir masada yeniden yaparak iş hayatına atılan Atiye Laçin, ürünlerini dünyanın çikolata merkezi İsviçre'nin yanı sıra Katar ve Güney Afrika'ya pazarlamayı başardı.

Hasan DEMİRBAŞ - Alparslan ÇINAR ANTALYA, (DHA) - ÇANAKKALE'de, unutulmaya yüz tutan mevlevi ve murabba tatlılarını evindeeki tahta bir masada yeniden yaparak iş hayatına atılan Atiye Laçin, ürünlerini dünyanın çikolata merkezi İsviçre'nin yanı sıra Katar ve Güney Afrika'ya pazarlamayı başardı. Laçin, 2023'te ise ürünlerini uzaya göndermeyi hedeflediğini söyledi. Çanakkale'de oturan girişimci Atiye Laçin, 2004 yılında, mevlevihanelerde yapılan, ancak sonradan unutulan eski bir tat olan mevlevi tatlısını evinde yapmaya başladı. Anneannesinin yağsız, unsuz, şekersiz, glutensiz tarifleriyle de yeni lezzetler üreten Laçin, önce fuarlarda ürünlerini tanıttı. Kent kent gezen Laçin'in bir dönem yolu Antalya'da düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'na (YÖREX) düştü. Burada zincir marketlerin yöneticileriyle görüşen Laçin'in şansı döndü. Önce ürünleri Türkiye'de dağılan Laçin, Çanakkale'de büyük bir atölye kurdu. Yanına 15 kişiyi daha alan Atiye Laçin, ürünlerini Türkiye'nin farklı havalimanlarında satışa sunmayı başardı. HEDEFİ UZAYA ÜRÜN GÖNDERMEK Atiye Laçin, Çanakkale'nin Alçıtepe köyünde başlayan bu yolculuğunda ilk üretimlerini kırık masada yaptığını söyledi. Kırık masadan mağaza zincirlerine uzandığını dile getiren Laçin, artık dünyaya açıldıklarını aktardı. Diyetisyenlerle çalıştıklarını anlatan Laçin, Katar, Güney Afrika'ya ürünlerimizi satmayı başardık. Yerel lezzetimiz mevlevi ve murabbayı, çikolatanın dünyadaki merkezi İsviçre'ye gönderiyoruz. Bu da bize daha çok güç ve cesaret veriyor. Bu ülkeye satışımız, iyi işler yaptığımızı gösteriyor. Ar-Ge grubumuz var. İki farklı üniversite ile çalışıyoruz. Şimdiki hedefimizi ürünlerimizi ABD'ye göndermek. 2023'te ise doğal ürünlerimizi uzay yolcularının menüsüne dahil edip uzaya göndermek istiyoruz diye konuştu.

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