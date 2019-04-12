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Çikolata ve tatlı severler festivalde buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 15:26 | Son Güncelleme

İzmir'de bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Çikolata ve Tatlı Festivali'ne katılan 50 marka, farklı lezzetleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

İZMİR (AA) - İzmir Çikolata ve Tatlı Festivali, "Fantastik Tatlar" sloganıyla başladı.

İzmir Arena'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen festival kapsamında 50 marka, çikolatadan künefeye, baklavadan pastaya farklı lezzetlerle tatlı severleri buluşturdu.

Festival kapsamında, şeker hamurundan yapılan heykellerden oluşan sergiye ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Şeflerin katılımıyla çikolata, çikolatalı ürünler, pastalar ve tatlılar konulu workshop ve söyleşiler düzenlendi.

Organizasyon sorumlusu Şahin Aydoğan, 3 gün sürecek festival ile fantastik bir dünyanın kapılarını araladıklarını belirtti.

Misafirleri, çikolatanın tarihteki yolculuğuna çıkaracaklarını anlatan Aydoğan, "Tatlı tutkunları, sahne mutfağımızda ünlü şeflerimizin özel tariflerini öğrenebilecek." dedi.

Aydoğan, festival çerçevesinde konser ve oyun alanı oluşturulduğunu dile getirerek, her gün lezzet yarışmaları düzenleneceğini, ziyaretçileri eğlenceli saatlerin beklediğini aktardı.

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