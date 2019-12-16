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Çikolata yerken ölen Mert'in son görüntüleri ortaya çıktı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 15:31 | Son Güncelleme

İFADELER ORTAYA ÇIKTI Mert Yağız Köksal'ın ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında Okul Müdürü A.P.'nin de bulunduğu kantin işletmecisi N.Y., sınıf öğretmenleri ve sağlık çalışanlarının ifadesi alındı.

İFADELER ORTAYA ÇIKTI
Mert Yağız Köksal'ın ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında Okul Müdürü A.P.'nin de bulunduğu kantin işletmecisi N.Y., sınıf öğretmenleri ve sağlık çalışanlarının ifadesi alındı. Müdür A.P. ifadesinde, olay günü okul görevlisi Sıddık Kalendir'in kendisine 'müdürüm' diye bağırdığını anlatarak, "Ben baktığımda Mert Yağız'ı tutuyordu ve ayağa kaldırmaya çalışıyordu. Yanlarına gittim, ne olduğunu sordum. Bana, 'bilmiyorum, çocuk boğazını gösterdi bana konuşamıyordu' dedi. Sıddık, 'boğazında bir şey vardır' diye, çocuğun karnından tutarak sırtını sıvazladı. Ben baktım, çocuğun dudakları morarmış haldeydi. Sıddık'a hemen, 'sağlık ocağına götürelim' dedim. Sağlık ocağına Sıddık çocukla birlikte girdi ve bende arkalarından girdim. Doktoru çağırdık ve sağlık personelinin hepsi geldi. Ne olduğunu sordular. Ben ve Sıddık, ne olduğuna dair bir bilgimizin olmadığını, boğazını tutarak konuşamadığını ve bayıldığını söyledik. Sedyeye yatırdılar, müdahale etmeye başladılar. Sonra ambulans geldi, çocuğu hastaneye götürdüler" dedi.
'BANA 'EPİLEPSİ NÖBETİ' GEÇİRDİĞİ SÖYLENDİ'
Aile hekimi N.A. ise, Mert'in olay günü sağlık ocağına acil olarak getirildiğini söyleyerek, şunları kaydetti:
"Hemen acil odasına geçtim. Çocuk sedyeye yatar vaziyette zor da olsa nefes alır şekildeydi, bilinci kapalı durumda duruyordu. Bana 'epilepsi nöbeti' geçirdiği söylendi. Çocuğa burundan oksijen verdik. Dilinin geri kaçmaması için gerekli müdahaleyi yaparak daha rahat nefes almasını sağladık. Bu sırada 112'yi arayarak ambulans talebinde bulunduk. Ambulans gelince hastayı ambulansa yine zor nefes alır şekilde ve bilinci kapalı vaziyette teslim ettik. Ambulansa teslim ettikten sonra, çocuğun kapak yutmuş olabileceğini öğrendim. Kesinlikle ben müdahale ederken kapak yutma konusu söz konu değildi."
'KESİNLİKLE BEN SATMADIM'
Kantin işletmecisi N.Y. de, olay günü kantinde bulunduğu süre zarfında Mert'i görmediğini ve kendisine ürün satışı yapmadığını savunarak, şunları söyledi:
"Şırınga şeklinde olan çikolata 6 Aralık'a kadar kantinde satılmaktaydı. O tarihten sonra ürün bittiği için bulunmamaktaydı. Eğer çocuk bu ürün sebebi ile öldü ise kantinden olay tarihinde aldığını düşünmüyorum. Daha önce almış ya da başka bir yerden almış olabilir. Kesinlikle ben satmadım, diğer arkadaşlarında olay günü sattığını düşünmüyorum. Yaklaşık 1 ay önce, denetmenler kantini denetlemiştir. Bu ürün de o zaman mevcuttu. Bana bu ürün ya da başka bir ürünle ile ilgili yasak olduğu yönünde ihtarda bulunulmadı."

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