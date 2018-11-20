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Çikolatayla kasa açtıran gaspçıyı, dokunduğu cip ve limonata ele verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 09:45 | Son Güncelleme

ADANA'da bir markete kuru sıkı tabancayla giren Yasin Yıldız'ın (29) yazar kasayı açmasını söylediği görevli, anahtarın kendisinde olmadığını söyledi.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da bir markete kuru sıkı tabancayla giren Yasin Yıldız'ın (29) yazar kasayı açmasını söylediği görevli, anahtarın kendisinde olmadığını söyledi. Bunun üzerine Yıldız, kasayı raftan aldığı çikolotanın barkodunu okutarak açtırdı. 3 bin lirayı alıp kaçan şüpheliyi, dokunduğu limonata ve cips paketlerinin üzerindeki parmak izi ele verdi. Olay, Seyhan ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzünü atkı ve kapüşonu ile kapatan genç, markete girdi. Müşteri gibi davranarak cips ve limonota alan genç, bir süre sonra kasa görevlisi Hakan Çelik'in (31) yanına geldi. Üzerindeki kuru sıkı tabancayı Çelik'e doğrultan şüpheli, yazar kasadaki paraları istedi. ÇİKOLATA İLE KASAYI AÇTIRDI Ne yapacağını şaşıran görevli, kasanın kilitli olduğunu anahtarının ise market sorumlusunda olduğunu söyledi. Bunun üzerine şüpheli, "Al bu çikolatanın barkodunu okut, o zaman kasa açılır" dedi. Korkan görevli ise barkodu okutarak açtığıda kasadaki 3 bin lirayı şüpheliye verdi. Paraları alan şüpheli, kaçtığı sırada havaya tek el ateş açtı, ardından da izini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, marketteki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Polis, şüphelinin kimliğini belirlemek için ilk önce dokunduğu limonata şişesi ve cips paketi üzerinde parmak izi çalışması yaptı. Ekipler ardından, çevredeki 35 güvenlik kamerasını inceliyerek şüphelinin Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde girdiği evi saptadı. Ürünlerdeki parmak izini kayıtlardan eşleştiren ekipler, izlerin 7 yıl önce pasaport çıkaran Yasin Yıldız'a ait olduğunu saptadı. Yıldız'ın olayın ardından Hatay'ın İskenderun ilçesi'nde bir otelde olduğunu öğrenen ekipler, yaptıkları baskınla şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan Yıldız'ın cebinde 2 bin 700 lira ve olayla kullandığı kuru sıkı tabanca bulundu. Adana'ya getirilen Yıldız, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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