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  4. Çıktığı ahşap balkon sonu oldu... 66 yaşındaki adamın kahreden ölümü!

Çıktığı ahşap balkon sonu oldu... 66 yaşındaki adamın kahreden ölümü!

19.08.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 66 yaşındaki Kamil Çıtır, çatı katındaki ahşap balkonda üzüm bağı topladığı sırada dengesini kaybedip 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Talihsiz adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çıktığı ahşap balkon sonu oldu... 66 yaşındaki adamın kahreden ölümü!

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde çatı katındaki ahşap balkonda üzüm bağı topladığı sırada dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten düşen Kamil Çıtır (66) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay ilçeye bağlı Bostanbükü Köyü Adalar Mahallesinde meydana geldi.

DENGESİNİ KAYBEDİNCE...

Kamil Çıtır, üzüm bağı toplamak için iki katlı evin çatısındaki ahşap balkona çıktı. Bir süre sonra dengesini kaybeden yaşlı adam 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Sert bir şekilde düşen talihsiz adam ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

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HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Çıtır, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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Karabük Safranbolu balkon düşme ölüm
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