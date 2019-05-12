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Çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan şahıs hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2019 17:54 | Son Güncelleme

Ordu’nun Gülyalı ilçesinde mescidin elektrik sıkıntısını çözmek için direğe çıkan bir kişi, akıma kapılarak hayatını kaybetti.Olay, ilçeye bağlı Ambarcılı Mahallesi’nde meydana geldi.

Çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan şahıs hayatını kaybetti

Ordu’nun Gülyalı ilçesinde mescidin elektrik sıkıntısını çözmek için direğe çıkan bir kişi, akıma kapılarak hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Ambarcılı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şenel Ongun (58) isimli şahıs, mahallesindeki mescidin elektrik sorununu çözmek için elektrik direğine çıktı. Bir süre sonra şahsın direkten düştüğünü gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
2 çocuk babası olduğu öğrenilen Ongun’un cenazesi, nöbetçi savcının incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, konuyla alakalı tahkikat sürüyor.

Çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan şahıs hayatını kaybetti

Çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan şahıs hayatını kaybetti

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