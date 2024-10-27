Çıktığı yeri görseniz inanamazsınız! 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın saklandığı konuma hayret ettirdi

Siirt'te 15 ayrı suç kaydı olan ve 7 yıl 11 ay hapsi istenen vatandaşın bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

GİZLİ BÖLME YAPMIŞ

Ekipler, hapis cezası bulunan M.Y.K.'nin saklandığı adresi tespit etti. Operasyon düzenleyen ve eve giren polisler, M.Y.K'yı tuvalette bulunan gizli bölmede saklanırken yakaladı.

UYUŞTURUCUYU DA YANINA ALMIŞ

Firari hükümlü, tuvaletin fayansını kırmış içine hazırladığı gizli bölmeye saklanmış. Ayrıca M.Y.K'nin saklandığı alanda yapılan aramada da 18 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Y.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)