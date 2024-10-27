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  4. Çıktığı yeri görseniz inanamazsınız! 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın saklandığı konuma hayret ettirdi

Çıktığı yeri görseniz inanamazsınız! 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın saklandığı konuma hayret ettirdi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
27.10.2024 17:33
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Siirt'te, 15 ayrı suç kaydı olan ve 7 yıl 11 ay hapsi istenen M.Y.K., İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evin gizli bölmesinde yakalandı. Tuvalette fark edilen o alanın duvarı kırıldı gerçekler ortaya çıktı! Yetmezmiş gibi bir de kendiyle beraber 18 gram esrar saklamış.

Çıktığı yeri görseniz inanamazsınız! 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın saklandığı konuma hayret ettirdi

Siirt'te 15 ayrı suç kaydı olan ve 7 yıl 11 ay hapsi istenen vatandaşın bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

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GİZLİ BÖLME YAPMIŞ

Ekipler, hapis cezası bulunan M.Y.K.'nin saklandığı adresi tespit etti. Operasyon düzenleyen ve eve giren polisler, M.Y.K'yı tuvalette bulunan gizli bölmede saklanırken yakaladı.

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UYUŞTURUCUYU DA YANINA ALMIŞ

Firari hükümlü, tuvaletin fayansını kırmış içine hazırladığı gizli bölmeye saklanmış. Ayrıca M.Y.K'nin saklandığı alanda yapılan aramada da 18 gram esrar ele geçirildi.

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Gözaltına alınan M.Y.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis uyuşturucu tuvalet
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