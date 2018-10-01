'Cilde sonbahar bakımı oldukça önemli'

BURSA, (DHA)- DERMATOLOJİ uzmanı Dr. Bayram Börekçi, yazdan çıkan yorgun cilde sonbahar bakımı yapmanın oldukça önemli olduğunu belirtti.

Özel Hayat Hastanesi Dermatoloji uzmanı Dr. Bayram Börekçi, havaların soğumaya başladığı şu günlerde, cilt bakımıyla ilgili öneri ve uyarılarda bulundu. Cildin; sıvı ve ısı dengesini sağlayan, salgı yapan, duysal ve immünolojik pek çok işlevi olduğunu belirten Dr. Börekçi, "Cildimiz; bizi dış dünya ile irtibatlandıran ve aynı zamanda çevresel faktörlere bariyer oluşturan en göz alıcı organımızdır. Çevrede oluşan değişiklikler ilk olarak cildimizi etkiler. Bunun yanı sıra görünümü ile estetik açıdan da büyük önem taşır" dedi.

'MEVSİM GEÇİŞLERİ CİLDİ YIPRATIR'

Özellikle mevsim geçişlerinde cildin yeni hava koşullarına ayak uydurması için bazı önlemlerin alınmasında fayda olduğunu belirten Dr. Börekçi, "Yazın güneşin ve nemin etkisiyle yıpranan hasar gören cildimiz, sonbaharın gelmesiyle, özellikle rüzgâr ve ani ısı değişikliklerinden olumsuz yönde etkilenir" ifadelerini kullandı. Güneşin bazı zararlı ışınlarının ciltte lekelenmede, deri kanserine kadar çok sayıda olumsuzluklara sebebiyet verdiğine dikkat çeken Dr. Börekçi, "Güneş ışığından etkilenen kişilerde öncelikle deri kalınlaşması olur. Vücut derinin doğal korumasını arttırmak için, daha fazla renk maddesi salgılar ve bu da bronzlaşmaya neden olur. Uzun süre güneşe maruz kalan kişilerin cildinde; incelme, elastikiyetin bozulması (kırışıklık), kuruluk, lekeler, kılcal damarların belirginleşmesi, foto yaşlanma görülür ve en önemlisi de deri kanseri oluşma riski artar" diye konuştu.

'LEKELENMEMESİ İÇİN NEMLENDİRİN'

"Güneşin kuruttuğu cildin nemlendirilmesi çok önemlidir" diyen Dr. Börekçi, bronzlaşma ile birlikte cildin tekrar kendini yenilemesi sürecinde cildin üst ölü tabakalarının kepek kepek döküldüğüne dikkat çekerek, bu süreçte uygun bir nemlendirme yapılmazsa ciltte homojen olmayan renk farklılıkları ve lekeler ortaya çıkacağını söyledi. Cildin nemlendirilirken yağlandırılmaması uyarısında bulunan Dr. Börekçi, cilt tipine uygun temizleyiciler ve nemlendiriciler kullanılmadığı zaman, gözenekler tıkanıp siyah nokta, komedon ve akne oluşacağını sözlerine ekledi.

Yaz sonrası güneşin ve nemin etkisiyle kalınlaşan, lekelenen, kırışan ciltleri sadece sonbahar ve kış aylarında uygulanan kimyasal peeling ile tedavi etmenin mümkün olduğunu ifade eden Dr. Börekçi, "Kimyasal peeling, yani soyma işlemi deri yaşlanmasının önlenmesi ve tedavisi amacıyla kullanılan etkin ve güvenilir bir yöntemdir" dedi.

Derinin alt tabakalarının ise ‘Mezolifting’ yöntemiyle tedavi edildiğini söyleyen Dr. Börekçi, "Mezolift; stres, hava kirliliği, güneş ışınları ve geçen yılların ciltteki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmayı hedefleyen bir tedavi yöntemidir. Bu yöntemle, yaz boyunca güneş, nem ve sıcak etkilenen cildinizi gençleştirirken, kış mevsimine de yepyeni, sağlıklı bir görünüşle adım atabilirsiniz" diye konuştu.

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