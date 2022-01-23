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Cildi gençleştiriyor! İşte yaşlanma karşıtı birbirinden faydalı 10 gıda!

23.01.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüketilen yiyecekler yalnızca vücuttaki enerji ihtiyacını karşılamaz. Doğru gıdaların tüketilmesi güzel, ışıltılı bir cildi beraberinde getireceği gibi yaşlanmayı ve kırışmayı da önler. Peki bu gıdalar hangileri? Bu gıdalardan biri zeytinyağı. Günlük yiyeceklerine zeytinyağı ekleyenlerin yüzde 31'inin daha az yaşlandığı tespit edildi. İşte detaylar...

Cildi gençleştiriyor! İşte yaşlanma karşıtı birbirinden faydalı 10 gıda!

Doğru gıdaları tüketmenin hem psikolojik hem de fiziksel faydaları saymakla bitmez. Doğru gıdaların vücudumuza yaptığı iyiliklerden biri de yaşlanmayı yavaşlatmaktır. Öyle ki bazı gıdalar ciltteki lekeleri giderirken bazı gıdalar cilt kanserine yakalanma olasılığını azaltır. En sağlıklı gıdaları haberimizde derledik. İşte cildin ışıltısını kaybetmeyi önleyecek birbirinden değerli 10 gıda!

CEVİZ

Ceviz cildi pürüzsüzleştirir, kemikleri güçlendirir. Omega3 yağ asitleri ve E vitamini bakımından oldukça zengin olan ceviz bol bol tüketilmelidir.

Cildi gençleştiriyor! İşte yaşlanma karşıtı birbirinden faydalı 10 gıda!

ANANAS

Ananas, lekelerin giderilmesine olanak sağladığı gibi kırışıklıkların oluşmasına engel olur.

Cildi gençleştiriyor! İşte yaşlanma karşıtı birbirinden faydalı 10 gıda!

İSTİRİDYE

Çinko, cilt için oldukça önemlidir. Çinkoyu istiridyeden alabilirsiniz. İstiridye yaşlanmaya engel olur.

istiridye

SU

Cildi yenileyen, taze ve nemli görünüm veren yaşam kaynağı su, aynı zamanda kırışıklıkların azaltmaya fayda sağlıyor. Günde en az 2 litre su içilmesi öneriliyor.

Cildi gençleştiriyor! İşte yaşlanma karşıtı birbirinden faydalı 10 gıda!

BİTTER ÇİKOLATA

Flavonoidler bakımından zengin olan bitter çikolata kan dolaşımını artırır. Dengeli tüketildiği zaman cilde faydası dokunur.

Cildi gençleştiriyor! İşte yaşlanma karşıtı birbirinden faydalı 10 gıda!

ZEYTİNYAĞI

Öğünlerine zeytinyağı ilave eden kişilerin yüzde 31 oranında daha az yaşlandığı tespit edildi.

Cildi gençleştiriyor! İşte yaşlanma karşıtı birbirinden faydalı 10 gıda!

DOMATES

Cildi güneş yanıklarından koruma özelliği olan domates antioksidan likopen içerir. Cildin doğal SPF’sini geliştirdiği için güneş yanıklarına karşı etkilidir. Günde 5 yemek kaşığı domates salçası tüketmek insan vücuduna yararlıdır.

Cildi gençleştiriyor! İşte yaşlanma karşıtı birbirinden faydalı 10 gıda!

YEŞİL ÇAY

Sindirim sistemi için de oldukça yararlı olan yeşil çay aynı zamanda ciltteki lekelerin yok olmasına olanak sağlar. Cildin daha sağlıklı, ışıltılı görülmesine neden olur.

Cildi gençleştiriyor! İşte yaşlanma karşıtı birbirinden faydalı 10 gıda!

KAHVE

Kahvenin sindirim sistemindeki olumlu etkisini bilmeyen yoktur. Ancak bunun yanında kahve, cilt kanserinden de korur. Yapılan araştırmaların sonuçlarına bakıldığında, kahve içenlerin, içmeyenlere kıyasla yüzde 11 daha az cilt kanserine yakalandığı sonucuna varıldı.

Cildi gençleştiriyor! İşte yaşlanma karşıtı birbirinden faydalı 10 gıda!

BİBERİYE

Antioksidana sahip olan biberiye sayesinde yaşlanmayı geciktirebilirsiniz. Kılcal damarları güçlendiren biberiye yağı, yaşlanma sürecini önler.

Cildi gençleştiriyor! İşte yaşlanma karşıtı birbirinden faydalı 10 gıda!


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Anahtar Kelimeler:
cilt kanseri
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