Cildi gençleştiriyor! İşte yaşlanma karşıtı birbirinden faydalı 10 gıda!

Doğru gıdaları tüketmenin hem psikolojik hem de fiziksel faydaları saymakla bitmez. Doğru gıdaların vücudumuza yaptığı iyiliklerden biri de yaşlanmayı yavaşlatmaktır. Öyle ki bazı gıdalar ciltteki lekeleri giderirken bazı gıdalar cilt kanserine yakalanma olasılığını azaltır. En sağlıklı gıdaları haberimizde derledik. İşte cildin ışıltısını kaybetmeyi önleyecek birbirinden değerli 10 gıda!

CEVİZ

Ceviz cildi pürüzsüzleştirir, kemikleri güçlendirir. Omega3 yağ asitleri ve E vitamini bakımından oldukça zengin olan ceviz bol bol tüketilmelidir.

ANANAS

Ananas, lekelerin giderilmesine olanak sağladığı gibi kırışıklıkların oluşmasına engel olur.

İSTİRİDYE

Çinko, cilt için oldukça önemlidir. Çinkoyu istiridyeden alabilirsiniz. İstiridye yaşlanmaya engel olur.

SU

Cildi yenileyen, taze ve nemli görünüm veren yaşam kaynağı su, aynı zamanda kırışıklıkların azaltmaya fayda sağlıyor. Günde en az 2 litre su içilmesi öneriliyor.

BİTTER ÇİKOLATA

Flavonoidler bakımından zengin olan bitter çikolata kan dolaşımını artırır. Dengeli tüketildiği zaman cilde faydası dokunur.

ZEYTİNYAĞI

Öğünlerine zeytinyağı ilave eden kişilerin yüzde 31 oranında daha az yaşlandığı tespit edildi.

DOMATES

Cildi güneş yanıklarından koruma özelliği olan domates antioksidan likopen içerir. Cildin doğal SPF’sini geliştirdiği için güneş yanıklarına karşı etkilidir. Günde 5 yemek kaşığı domates salçası tüketmek insan vücuduna yararlıdır.

YEŞİL ÇAY

Sindirim sistemi için de oldukça yararlı olan yeşil çay aynı zamanda ciltteki lekelerin yok olmasına olanak sağlar. Cildin daha sağlıklı, ışıltılı görülmesine neden olur.

KAHVE

Kahvenin sindirim sistemindeki olumlu etkisini bilmeyen yoktur. Ancak bunun yanında kahve, cilt kanserinden de korur. Yapılan araştırmaların sonuçlarına bakıldığında, kahve içenlerin, içmeyenlere kıyasla yüzde 11 daha az cilt kanserine yakalandığı sonucuna varıldı.

BİBERİYE

Antioksidana sahip olan biberiye sayesinde yaşlanmayı geciktirebilirsiniz. Kılcal damarları güçlendiren biberiye yağı, yaşlanma sürecini önler.



