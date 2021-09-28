Cildi hızla yaşlandırıyor! Bunları asla yüzünüze sürmeyin...

Hemen herkes yüzünün bebek gibi pürüzsüz ve güzel olması için çeşitli ürünler kullanıyor. Özellikle ergenlik çağındakiler aknelerden kurtulmak için yüzlerine sürmedik şey bırakmıyorlar. Ancak bu müdahalelerin cildi hızla yaşlandırdığını biliyor muydunuz? Öğrenince bir daha yüzünüze bunları sürmeyi bırakın, yanından bile geçmeyeceksiniz.

PAHALI NEMLENDİRİCİLERE GEREK YOK

Pek çok kişi, nemlendiricilerin fiyatları arttıkça etkisinin daha iyi olduğunu düşünüyor. Ancak birçok dermatolog, konu temizleyici ve nemlendirici olunca çok da pahalı ürünler almanız gerekmediğini belirtiyor.

DOĞAL BULDUĞUNUZ HER ÜRÜNÜ YÜZÜNÜZE SÜRMEYİN

Pahalı nemlendiricilerin yanı sıra organik bir meyveyi hemen alıp yüzünüze sürmeyin. Her cilt yapısı farklı olduğundan bazı ürünler arkadaşınıza iyi gelse de size iyi gelmeyebilir. Bununla birlikte doğal malzemelerinde kullanım şekillerine çok dikkat edilmelidir. Örneğin cildinize limon sürüp dışarı çıkarsanız cildinizde bir sürü güneş lekesi oluşabilir.

CİLDİNİZİ ÇOK YIKARSANIZ KURUYABİLİR

Cildinizin sağlıklı olabilmesi için gözeneklerinin açık olması şarttır. Bu gözeneklerin büyümesini engeller, cildinize hava aldırır ve sivilce oluşumunu engeller. Daha fazla yıkamak ise cildinizi kurutabilir.

GÜNEŞ KORUYUCU YAZ-KIŞ KULLANIN

Güneş cildinizi yaşlandıran en temel etkenlerden birisidir. Dermatologlar yaz - kış evde veya dışarda güneş kremi kullanılmasını öneriyor. Bunun için makyaj malzemelerine eklenen bir miktar koruyucu pek işinize yaramaz. Her gün cildinizi temizleyip nemlendirdikten sonra en az 30 faktör güçlü korumanızı sürün.

Mavi ışık korumalı olanlardan seçerseniz, telefon ve televizyon gibi ekranlardan yayılan zararlı ışınlarında önüne geçersiniz.

20’Lİ YAŞLARDA YAŞLANMA KARŞITI KREMLERİ KULLANMAYIN

Uzmanlar 20'li yaşlarda sadece temizleme, nemlendirme ve güneşten korumanın yeterli olduğunu söylüyor. Yaşlanma karşıtı kremlere başlamak için en ideal zaman içinse cildinizi takip etmeniz gerekiyor. İlk ince çizgiler ortaya çıktığında dermatoloğunuzla konuşma vaktiniz gelmiştir.

ANTİBİYOTİK MERHEMLER SİVİLCEYİ YOK ETMEZ

Sivilceler enfeksiyon değildir. Akneyi tetikleyen sebep iltihap olsa bile, klasik antibiyotik kremler iyileşme sürecinde etkili olmazlar. Bu konuya özen gösteriyorsanız yapmanız gereken şey evde bulduğunuz antibiyotik kremi yüzünüze sürmek değil, cildinize uygun kremi dermatoloğunuzdan istemek olmalıdır.



