Cildine sürdüğü her ürüne çok dikkat edenler için en doğal roll-on ve deodorant önerileri

Deodorant kullanımı ve sağlık problemleri arasında bilimsel olarak kesin bir ilişkiden söz edilmese de içeriğinde alüminyum ve parabene rastlanan ürünlerin cilt sağlığı açısından zararlı olduğu belirtiliyor. Bu durum da elbette tedirginliğe yol açabiliyor. Hal böyle olunca terlemeyi değil ancak ter kokusunu önleyen doğal içerikli roll-on ve deodorantlar imdadınıza yetişiyor. En doğal roll-on ve deodorant çeşitlerini sizin için inceledik.

1. Ferahlık veren bir deodorant!

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Cilt dostu bakım ve temizlik ürünleri denildiğinde akla ilk gelen markalardan Sebamed'in organik deodorantı, sağlığını korumak adına doğal içerikli ürünler kullanmayı tercih edenler için harika bir seçim. Hassas ciltlere özel formülü ile cildin doğal yapısına uyum sağlayan Sebamed Fresh Deodorant, alüminyum ve paraben içermiyor. Sprey formundaki deodorant, uzun süreli ferahlık hissi sağlarken terlemeden kaynaklı meydana gelebilecek kötü kokuların önüne geçiyor.

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2. Elchee ile 48 saate kadar etkin koruma!

Hem doğal içerikli hem kötü kokulara karşı etkin koruma sağlayan bir deodorant arıyorsanız Elchee'ye bir şans verin! İçeriğinde gözenek tıkanmasına yol açan alüminyum zirkonyum ve alüminyum klorohidrat gibi zararlı bileşenler bulunmayan deodorant, etil alkol ve sentetik alkol türevlerini de içermiyor. Bitkilerin doğal yağlarından ve aromalarından üretilen deodorant, kötü kokuya sebep olan bakterilerin oluşumunu önleyerek 48 saate kadar ferah bir koruma sağlıyor. Bergamot aroması ise size kendinizi tüm gün iyi hissettiriyor.

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3. Lavantanın ferahlatıcı ve rahatlatıcı etkisi!

Evolvy markasının sağlığa zararlı bileşenler içermeyen, doğal içerikli ürünleri tercih edenler için harika bir seçim olabilecek Natural Deo ürünü; vücutta kötü kokuya sebep olan bakterilerin üremesini engelliyor ve uzun süre boyunca koruma sağlıyor. Ter kokusunu doğal bir şekilde absorbe ederek etkisiz kılabilen deodorant, içeriğinde bulunan lavanta ile gün boyu ferah hissetmenize yardımcı oluyor. Kötü kokulara karşı sunduğu uzun süreli koruması ile sıcak yaz aylarının vazgeçilmezi olacak Evolvy deodorantı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

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4. TheLifeCo'dan cildi yumuşatan bir roll-on!

Doğal içerikli ürünler kullanmayı tercih ediyorsanız TheLifeCo'nun organik roll-on'unu gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Alüminyum, paraben ve sentetik koku içermeyen TheLifeCo Roll-On; içeriğinde bulunan organik mersin suyu, aloe vera ve doğal bir mineral tuz olan potasyum alum sayesinde terlemeyi engellemeden kötü kokuların oluşmasına sebep olan bakterileri etkisiz hale getiriyor. Aloe vera ile cildi yumuşatan deodorant, gliserin ile nemlendirirken E vitamini ile de besliyor. Ayrıca leke, kalıntı veya yapışkan his bırakmayan ürün, her yönüyle sizi tatmin edecek gibi görünüyor!

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5. 24 saat koruma için Weleda!

Cildinize gönül rahatlığıyla sürebileceğiniz, Weleda'nın yabani iğde özlü roll-on deodorantı; formülündeki doğal yağlar ile gözenekleri tıkamadan kötü kokularla savaşıyor. İçeriğindeki mandalina ve greyfurt uçucu yağlarının canlandırıcı ve ferahlatıcı kokusuyla birleşen sandal ağacı özü, meyvemsi bir koku veriyor. Hızlıca emilen ve yapışkan bir his bırakmayan Weleda doğal içerikli roll-on kötü kokulara karşı 24 saate kadar koruma sağlıyor. Bitkilerden gelen güzelliği cildinizde hissetmek istiyorsanız bu ürün tam size göre!

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6. %100 doğal ve vegan bir roll-on markası arayanlara: Siveno

Cildinize sürdüğünüz ürüne güvenmek istiyorsanız doğal içerikli ürünleriyle dikkat çeken Siveno'nun %100 doğal ve vegan roll-on'una mutlaka bakmanızı öneririz. Üretiminde tamamen doğal bir mineral tuz olan potasyum alum kullanılan roll-on, gözenekleri tıkamıyor ve doğal bir süreç olan terlemeyi engellemiyor. Yalnızca kötü kokulara sebep olan bakterileri etkisiz hale getirerek koku oluşumunun önüne geçen Siveno roll-on, içeriğinde yer alan doğal antioksidan skualen ile cildinizi yıpranmaya karşı koruyor. Yapışkan bir his bırakmayan ürün, giysilerde lekelenmeye de sebep olmuyor.

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7. Terlemenin değil kokunun önüne geçin!

Sağlığa zararlı kimyasallar içermeyen, doğal içerikli bir ürün olan Incia Doğal Roll-On Deodorant cildiniz için harika bir seçim olabilir. Formülünde alüminyum klorohidrat, alüminyum zirkonyum, sentetik parfüm ve boyar maddeler bulunmayan roll-on, alkol ve paraben de içermiyor. Koltuk altındaki gözenekleri kapatmayarak doğal bir süreç olan terlemeye engel olmayan roll-on, terlemeden kaynaklı oluşabilecek kötü kokuların önüne kolayca geçiyor. Cilt sağlığınız söz konusu ise Incia'ya gözünüz kapalı güvenebilirsiniz!

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8. Hem doğal hem pratik!

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Cildine sürdüğü her ürüne dikkat eden biriyseniz ve gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz doğal içerikli bir deodorant arıyorsanız cilt bakımının sevilen markası Caudalie'nin Vinofresh Doğal Stick Deodorant'ına göz atmalısınız. Formülünde alkol ve alüminyum bulunmayan bu deodorantın içeriğinde yatıştırıcı, probiyotik ve nemlendirici özellikli organik üzüm suyu bulunuyor. Gözenekleri tıkamayan ve iz bırakmayan formülü ise kullanıcılarını mutlu ediyor. Organik okaliptüs kokusuyla terlemeden kaynaklanabilecek kötü kokuların önüne geçen stick formundaki deodorant pratik kullanımıyla da kalpleri çalıyor.

Caudalie markasının Vinofresh Doğal Stick Deodorant'ını incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

9. Mis gibi kokan bir deodorant!

Mis gibi kokan deodorant arayışınızı Rosece markasının doğal içerikli, stick formundaki deodorantı ile giderebilirsiniz. İçeriğindeki saf uçucu yağların etkisiyle kötü koku oluşumunu engelleyen Rosece deodorantın formülü tamamen doğal bileşenlerden oluşuyor. Üst notalarda ylang ylang, ıtır, narenciye kokuları; alt notalarda ise sandal ağacı, nane ve çay ağacı kokuları ile cilde uyum sağlayan bu deodorant, gün boyu ferahlık hissi veriyor. Koltuk altı, bilek içi ve boyun bölgelerinde gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bu ürünle tüm gün sürecek ferahlığın tadını çıkarabilirsiniz.

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10. Ter kokusunu maskelemeyin, oluşumunu engelleyin!

Ter kokusunu maskelemek yerine oluşumunu engelleyen doğal içerikli bir deodorant isteyenler için Verdan markasının tamamen doğal içeriklere sahip ürünü gayet ideal. Alüminyum klorohidrat, alüminyum zirkonyum, paraben ve alkol gibi kimyasallar içermeyen, hipoalerjenik formülüyle ciltte tahrişe sebep olmayan deodorant; ter kokusuna sebep olan bakterilerin oluşumunun önüne geçerek kötü kokuya engel oluyor. Doğal içeriği sayesinde gözenekleri tıkamadığı ve terlemenin önüne geçmediği için de zararlı toksinlerin vücuttan atılmasını zorlaştırmıyor.

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