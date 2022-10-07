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Cildini gençleştirmek için uyguladığı yöntem mide bulandırdı! Cildine adet kanını süren kadın büyük tepkiler aldı

07.10.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cilt bakımı için çok çeşitli yöntemler deneniyor. Oldukça şaşırtıcı cilt bakım uygulamalarının faydalı olduğu görülebiliyor. TikTok hesabı üzerinden cildine regl kanını sürdüğünü gösteren Derya isimli kadın büyük tepkiler aldı. Tepkilere rağmen bunun oldukça faydalı olduğunu düşünerek yapan kadınlar da bulunuyor.

Cildini gençleştirmek için uyguladığı yöntem mide bulandırdı! Cildine adet kanını süren kadın büyük tepkiler aldı

Kosta Rika'da yaşayan 23 yaşındaki Derya, TikTok hesabında kendi cilt gençleştirme markası için yüzüne adet kanı sürdüğünü gösteridi. Bu videoyu izleyen izleyiciler dehşete düştü. Videoda Derya parmaklarını adet kabına batırıyor ve yüzüne adet kanı gibi görünen bir bulaştırıyor. İzleyen kadınlar şok oldular ve kanını yüz maskesi olarak kullandığına inanmayı reddettiler. Bir sosyal medya kullanıcısı "Lütfen bana ezilmiş kiraz falan olduğunu söyle," diye yalvardı.

"CİLDİMİZ İÇİN KESİNLİKLE İYİ DEĞİLDİR"

Bir başka kullanıcı ise "İzlediğinden beri kusmayı bırakamadım." dedi. Bir başkası "Dönem kanı kelimenin tam anlamıyla vücudun israfıdır, bu yüzden cildimiz için kesinlikle iyi değildir." diyerek adet kanını cilde sürmenin zararlı olacağını belirtti. Diğerleri , kadınların vücut akıntısını parfüm olarak kullandığı tartışmalı vabbing trendinden sonra "en iğrenç şey" olduğunu söyleyerek "iğrenç" olarak nitelendirdi.

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"KÖK HÜCRELERİ ONARIYOR"

İzleyicilerin yorumlarına yanıt veren Derya, başka bir videoda "Ben yüzü regl kanı olan kızım. Kendi kanım ve cildim için gerçekten çok iyi. Şuna bir bakın." Biri dedi ki: "Evet kök hücreleri onarıyor! Milyonlarca yıldır güzellik ilacı olarak ve bitki yetiştirmek için kullanılıyor!" Yorumlarda regl kanını cilde sürmenin kimyasal maddeleri kullanmaktan daha faydalı olacağını da düşünenler vardı.

CİLT LEKELERİNE İYİ GELDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

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Daha öncede Amerika'da yaşayan Mary isimli kadın regl kanını cildine sürmenin cildini parlattığını ve cilt lekelerine iyi geldiğini belirtmişti. Mary Miranda, regl kanının cildini gençleştirdiğini düşündüğünü bu kanı israf etmeyerek bitkileri beslemek, boya yapmak ve cildini güzelleştirmek için kullandığını açıklamıştı. "İçerisinde çinko, bakır, magnezyum, kalsiyum, sodyum, demir, azot, fosfor, potasyum gibi zengin besinler ve minerallerle bulunuyor. Yüzüm her zamankinden daha yumuşak, daha parlak görünüyor. Akne izleri konusunda cildimin durumunu iyileştirdiğini fark ettim."demişti.

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