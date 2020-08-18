Cildiniz erken yaşlanmasın! Bu besinleri tüketmezseniz pişman olursunuz!

Bazı besinler içerikleri nedeniyle cilt için onarıcı ve yenileyici etkiye sahip. Cilt için kozmetik ürünlerinde aranan faydaları besinlerin içerisinde bulmak oldukça kolay olur. Özellikle A, E ve C vitaminleri ile mineral ve antioksidanlar sağlıklı bir cilt için oldukça önemli.

CİLT SAĞLIĞI İÇİN KOZMETİK ÜRÜNLERE ALTERNATİF BESİNLER!

DOMATES

İçerisindeki likopen nedeniyle antioksidan etkisi yaratarak ciltteki kırışıklık ve yaşlılık lekelerinin oluşmasına karşı doğal bir koruyucudur. Ayrıca bünyesindeki E vitamini ile güneşin zararlı ışınlarından da cildi korur.

HAVUÇ

İçerisinde bulunan A vitamini sayesinde antioksidan görevi görerek cildin canlanmasını sağlar. Ciltteki ölü hücreleri temizler. Ayrıca cilt kanserini önleyici etkiye sahip.

BADEM VE CEVİZ

Akne ve cilt sağlığı için çinko oldukça önemlidir. Çinko ciltteki yağ üretimini ve akne üreten hücreleri kontrol altına alır. Aynı zamanda içindeki omega 3 ve 6 sayesinde cildin kurumasını da engeller.

YUMURTA

Cildi nemlendiren ve besleyen D vitamini yumurtanın sarısında çokça bulunur. Düzenli tüketilen yumurta cildin yenilenmesini de sağlar.