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Cildiniz erken yaşlanmasın! Bu besinleri tüketmezseniz pişman olursunuz!

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.08.2020 10:42 | Son Güncelleme

Cildiniz vücudunuzun sağlık durumu hakkında önemli bilgiler verir. Tahriş, akne, kırışıklıklar, kuru ya da yağlı bir cilt vücudunuzun pek sağlıklı olmadığının habercisidir. Bu nedenle cilde dışarıdan olduğu kadar içeriden de bakım uygulamalısınız. Doğru ve iyi beslenme yolları sayesinde cilt sağlığını korumak mümkün.

Cildiniz erken yaşlanmasın! Bu besinleri tüketmezseniz pişman olursunuz!

Bazı besinler içerikleri nedeniyle cilt için onarıcı ve yenileyici etkiye sahip. Cilt için kozmetik ürünlerinde aranan faydaları besinlerin içerisinde bulmak oldukça kolay olur. Özellikle A, E ve C vitaminleri ile mineral ve antioksidanlar sağlıklı bir cilt için oldukça önemli.

CİLT SAĞLIĞI İÇİN KOZMETİK ÜRÜNLERE ALTERNATİF BESİNLER!

DOMATES

İçerisindeki likopen nedeniyle antioksidan etkisi yaratarak ciltteki kırışıklık ve yaşlılık lekelerinin oluşmasına karşı doğal bir koruyucudur. Ayrıca bünyesindeki E vitamini ile güneşin zararlı ışınlarından da cildi korur.

HAVUÇ

İçerisinde bulunan A vitamini sayesinde antioksidan görevi görerek cildin canlanmasını sağlar. Ciltteki ölü hücreleri temizler. Ayrıca cilt kanserini önleyici etkiye sahip.

BADEM VE CEVİZ

Akne ve cilt sağlığı için çinko oldukça önemlidir. Çinko ciltteki yağ üretimini ve akne üreten hücreleri kontrol altına alır. Aynı zamanda içindeki omega 3 ve 6 sayesinde cildin kurumasını da engeller.

YUMURTA

Cildi nemlendiren ve besleyen D vitamini yumurtanın sarısında çokça bulunur. Düzenli tüketilen yumurta cildin yenilenmesini de sağlar.

KIRMIZI DOLMA BİBER

Antioksidan ve kolajen üretimine yardımcı olan C vitamini bakımından zengindir. Bu nedenle yaşlanma ve kırışıklığa karşı etkili bir besindir.

BİTTER ÇİKOLATA

İçerisindeki flavoniod cildi UV ışınlarından korur. Cildi nemli ve yumuşak tutarken aynı zamanda güneşin cilde vereceği zararı da azaltır.

YEŞİL ÇAY

Antioksidan özelliği ile cildin yenilenme sürecini hızlandırır. Kolojen üretimini arttırır ve yaşlanmayı azaltır.

YULAF

Yapısındaki selenyum ile hücrelerin zarar görme ihtimalini engeller. Bu nedenle cilt sağlığını korumada oldukça etkili.

AVOKADO

İçerisinde bulundurduğu vitaminlerle yararlı yağlar sayesinde cildi nemlendirir, dolgunluk katar ayrıca elastik bir yapı verir. Bu vitaminler sayesinde cilt hücrelerindeki hasarı da onarır.

BAL KABAĞI

Retinoid adlı bileşenleri nedeniyle iltihap, sivilce ve diğer cilt sorunlarını iyileştirici etkisi var.

KARPUZ

İçerdiği yüksek miktardaki su ile nemli bir cilt dokusu sağlar. Ayrıca içerisindeki C ve E vitamini sayesinde cildi yeniler. Cilde aydınlık bir görünün kazandırır.

BROKOLİ

Vitaminler, mineraller ve karotenoidler açısından oldukça zengin. Cildin yaşlanmasını geciktirir ve dış etkenlere karşı korur. Cilt güzelliği için oldukça önemli bir besin.

BALIK

Özellikle yağlı balık çeşidi somon, kuru ve tahriş olan cildin iyileşmesine destek olur. Omega 3, selenyum ve mineraller sayesinde cildin nem dengesini ve esnekliğini düzenler. Ayrıca yaşlılık belirtilerini de yavaşlatır.

KURU BAKLAGİLLER

B vitamini içeriği ile cildi korur. İltihap oluşumunu önler ve nemlendirir.

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