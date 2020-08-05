Cildiniz koronavirüs kurbanı olmasın! İşte cildi stresten koruma yolları

Memorial Bahçelievler Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Yeliz Karakoca, bu dönemde cilt hastalıklarından korunmak için önemli önerilerde bulundu. CİLT HASTALIKLARININ BAŞ AKTÖRÜ STRES Virüsten korunmak için ellerin sabunla sık sık yıkanması, dezenfektan ve kolonya gibi alkollü ürünlerin yoğun kullanımı, cildin doğal yapısını bozarak çeşitli sorunlara neden olmaktadır. Tüm dünyayı saran bu hastalığın oluşturduğu panik ve endişe ile stresin tetiklediği çeşitli deri hastalıklarında bu süreçte artış görülmektedir. Deri, tüm yaşam boyunca gün boyu çok farklı streslere maruz kalan en geniş organdır. Cilt hastalıklarının önemli bir kısmı psikolojik faktörlerle ilişkilidir. Terör, korku, aile içi sıkıntılar, ekonomik sorunlar ya da içinde bulunduğumuz koronavirüs salgını gibi durumlara bağlı ortaya çıkan aşırı kaygı ve stres; kaşıntı, terleme, yüzde kızarma ve yanma gibi geçici problemlere yol açabilmektedir. Bunların yanında prurigo nodularis, atopik dermatit, psoriasis, seboreik egzama, dishidrotik egzama, kronik ürtiker, akne vulgaris, liken planus, rekürren herpes simpleks, alopesi areata ve telojen effluvium gibi geniş bir grup deri hastalığı üzerinde de tetikleyici ve alevlendirici etki yapabilmektedir. Yoğun stres derinin bağışıklık fonksiyonlarında değişikliklere neden olarak çeşitli reaksiyonları tetiklemektedir. Stres ve diğer ruhsal sorunlar deri başta olmak üzere farklı organları etkileyebilir.

SİVİLCELERDE DE ARTIŞ OLABİLİR Bu dönemde beslenmedeki değişiklikler ve maske kullanımı nedeniyle aknede de artış görülebilir. Bu etkenler ciltteki yağ bezelerini daha fazla çalıştırarak en başta yüz bölgesi olmak üzere vücudun pek çok yerinde akne oluşmasına neden olabilir. Akne oluşumunu önlemek amacıyla günlük hijyene dikkat edilmesi, akneli ciltlere özel temizleme jelleriyle yüzün günde 1-2 kez yıkanması önemlidir. Maske takılırken oluşan nem ve havasız ortam da ciltte yağlanmayı artırmaktadır. Uzun süreler maske takılıyorsa, sık sık değiştirilmelidir. Bir diğer önemli konu diyettir. Bol bol su içilmeli ve karbonhidrattan fakir beslenilmelidir. Çikolata, süt ve süt ürünü tüketimi kısıtlanmalıdır. Rafine yağ içeren ürünler tüketilmemelidir. ELLERİNİZ İÇİN RENKSİZ, KOKUSUZ KALIP SABUNLAR KULLANIN Salgın sürecinde en sık karşılaşılan cilt hastalıklarından biri halk arasında el egzaması olarak bilinen el dermatiti sorunudur. Eller, sürekli dış ortamla temas halindedir ve çeşitli tahriş edici ve alerji yapabilecek maddeye en çok maruz kalan bölgedir. Özellikle kuru cilt yapısına sahip kişiler egzamaya yatkındır. El egzaması Türk toplumunda oldukça sık görülen bir cilt hastalığıdır. Ellerde kızarıklık, kuruluk, çatlama, sızlama, kepeklenme, kabuklanma, su dolu kabarcıklar ve sulantı ile ortaya çıkmaktadır. El egzaması en sık; su, kuru hava, sabun, deterjan, dezenfektan, kolonya gibi kimyasal maddeler, lastik eldivenler, kişisel bakım ürünleri ile aşırı temas sonrasında deride tahriş nedeniyle gelişmektedir. Ayrıca birçok sağlık çalışanı ve diğer bazı meslek gruplarında uzun süreli lateks eldiven kullanımına bağlı lateks alerjisi gelişebilmektedir. Dolayısıyla bu kişiler lateks içermeyen eldivenler kullanmalıdır. El temizliğinde ise özellikle renksiz, kokusuz kalıp sabunlar ve nemlendirici içerikli olanlar tercih edilmelidir. Eller ılık su ile yıkanmalıdır. Her el yıkamanın arkasından eller nemlendirilirse egzama gelişimi engellenebilir. Su ve deterjan teması gerektiren işlerde mutlaka koruyucu eldiven giyilerek eller korunmalıdır. Su ve sabunun olmadığı ortamlarda eller dezenfektan veya kolonyayla temizledikten sonra el kremi kullanılmalıdır. Su, sabun, nemlendirici ellerin temiz ve sağlıklı olması için yeterlidir.