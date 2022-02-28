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Cildinizi bebek gibi yapacak pirinçli buz küpü tarifi!

28.02.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cilt bakımı, kadın erkek fark etmeksizin herkes için oldukça önemli. Bu sebeple kullandığınız ürünlere ve cilt bakımını doğru yapıp yapmadığınıza dikkat etmenizde fayda var. Cildinize gereken özeni gösteriyor ama yine de gözeneklerden kurtulamıyorsanız bu tarif tam size göre!

Cildinizi bebek gibi yapacak pirinçli buz küpü tarifi!

Gözenekleriniz bir türlü sıkılaşmıyor ve başınıza bela oluyorsa toplanın, bunu çözecek tarifi veriyoruz! Evde yapacağınız pirinçli buz küpü tarifi, birçok toniği geride bırakıyor. Cilt bakım rutininize hızlı bir giriş yapacak pirinçli buz küplerini kullanarak gözeneklerinizle vedalaşın.

PİRİNÇLİ BUZ KÜPÜ NE İŞE YARAR?

Pirinçli buz küpü, pirinç suyundan elde ediliyor. Bu iki ürün de cilt için inanılmaz faydalarıyla biliniyor. Tabii ki, cildinize süreceğiniz her şeyde olduğu gibi bu tarifi kullanmadan önce de küçük bir alanda denemenizde fayda var.

  • Buz, cilt için en iyi canlandırıcılardan biri. Uykusuz bir geceden sonra yüzünüzün şişkinliğini buz ile en aza indirmek sizin elinizde. Ayrıca soğuk olduğu için cildinize dinç bir görünüm kazandıracak.

  • Özenle cilt bakımı yapan birçok kişi, gözeneklerin kapanmamasından şikayetçi. Bu noktada pirinçli buz küpü cilt bakım rutininizin vazgeçilmezi olacak. Cildinizi temizledikten sonra kullanacağınız pirinçli buz küpü, gözeneklerin görünürlüğünü en aza indirecek. Ayrıca pirincin beyazlatıcı etkisiyle cildiniz aydınlık bir görünüme kavuşacak.

PİRİNÇLİ BUZ KÜPÜ NASIL YAPILIR?

Bu tarifi yapmak için ihtiyacınız olanlar, bir miktar pirinç ve 1 adet buz kalıbı.

  • Bir sos tenceresine 1 avuç kadar pirinç ve bir miktar su ekleyin, pirinçler tamamen yumuşayana kadar pişirin.

  • Bir süzgeç yardımıyla pirinçleri güzelce süzün.

  • Süzdüğünüz suyu buz kalıplarına doldurun ve dondurucuya koyup donmasını bekleyin.

  • Her gün uygulayabileceğiniz ferahlatıcı buz küpünüz hazır!

PİRİNÇLİ BUZ KÜPÜ NASIL KULLANILIR?

  • Pirinçli buz küpünü günün herhangi bir saatinde kullanabilirsiniz. Etkilerini daha iyi hissetmek istiyorsanız her sabah uygulamanızda fayda var.

  • Sabah kalktığınızda yüzünüzdeki şişliğin inmesi için 1 adet pirinçli buz küpünü alıp yüzünüzde gezdirebilir, özellikle göz çevresindeki şişlik ve morlukları giderebilirsiniz.

  • Uyguladığınız buz küpü, damarları harekete geçireceği için yüzünüzde doğal bir allık etkisi yaratabilirsiniz!


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