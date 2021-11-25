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Cildinizi kimyasallarla zehirlemeyin! Evde kolayca hazırlayabileceğiniz pratik sıvı sabun tarifi

25.11.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paket halinde satılan likit sabunlarda dünyamız ve sağlığımız için tehlikeli olabilecek birçok kimyasal bulunuyor. Tıpkı deterjanlarda olduğu gibi sabunlar da renklerini, kokularını bu kimyasallara borçlu. Sıvı sabunların saklandığı plastik kapların çevreye verdiği zarar da cabası. Dilerseniz bu duruma evdeki imkanlarınız ile "Dur!" diyebilirsiniz. Nasıl mı?

Cildinizi kimyasallarla zehirlemeyin! Evde kolayca hazırlayabileceğiniz pratik sıvı sabun tarifi

Gün içerisinde elleri sık sık yıkamak çok önemli olduğundan cildimiz sıvı sabunlarla sürekli temas hâlinde. Cilde zarar verebilecek maddeler içeren sıvı sabunlar, aynı zamanda temiz sandığımız ellerimizde kimyasal kalıntılar da bırakabiliyor. Bu durumda sağlıklı bir alternatif aramak ya da daha güvenilir olanı, evde kendi sıvı sabunumuzu yapmak akla en yatkın seçenek. Peki, evde nasıl sıvı sabun yapabiliriz? İşte, tarifi ve püf noktaları...

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DOĞAL SIVI SABUN NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

  • 1 litre su

  • Bir tutam ısırgan otu

  • Bir tutam yeşil çay

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 kalıp kostiksiz sabun

HAZIRLANIŞI

  • İlk olarak 1 litre suyu bir tencerede kaynatın. Oranlar yapacağınız sıvı sabun miktarına göre değişebilir.

  • Su kaynarken içine bir tutam yeşil çay atın ve karıştırın. Antioksidan özelliği ile yeşil çay, cildiniz için önem taşıyor.

  • Karışımın içine bir tutam ısırgan otu atın ve karıştırmaya devam edin.

  • Su kaynarken ayrı bir kabın içerisine kostiksiz sabunu rendeleyin. Suda çözünmesini zorlaştırmamak için rendenin büyük kısmını kullanmamanız gerekiyor.

  • Isırgan otunu ve yeşil çayı attıktan sonra suyun rengi değişecek. Karışım gerektiği kadar kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın ardından ısırgan otu ve yeşil çay yapraklarını süzün.

  • Rendelediğiniz sabunları karışımın içine ilave edin. Sabunun suda çözülmesi için yavaş yavaş karıştırın.

  • Bu aşamada 3 yemek kaşığı sızma zeytinyağını ekleyip karıştırmaya devam edin. Arzu ederseniz göre sızma zeytinyağı yerine badem yağı kullanabilirsiniz.

  • Sabununuz hazır olduktan sonra onu cam bir sabunluğa ya da cam bir kavanoza koyup 10-12 saat bekleterek iyice soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.

  • Plastik sabunluklar kullanmak yerine cam sabunlukları tercih ederek sabunun deformasyona uğramasının önüne geçebilirsiniz.

  • Eğer sıvı sabununuzun kıvamı çok koyu olursa içerisine biraz daha sıcak su ekleyip karıştırabilirsiniz. Ardından 12 saat daha beklemelisiniz.
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