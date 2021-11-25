Cildinizi kimyasallarla zehirlemeyin! Evde kolayca hazırlayabileceğiniz pratik sıvı sabun tarifi

Gün içerisinde elleri sık sık yıkamak çok önemli olduğundan cildimiz sıvı sabunlarla sürekli temas hâlinde. Cilde zarar verebilecek maddeler içeren sıvı sabunlar, aynı zamanda temiz sandığımız ellerimizde kimyasal kalıntılar da bırakabiliyor. Bu durumda sağlıklı bir alternatif aramak ya da daha güvenilir olanı, evde kendi sıvı sabunumuzu yapmak akla en yatkın seçenek. Peki, evde nasıl sıvı sabun yapabiliriz? İşte, tarifi ve püf noktaları...

DOĞAL SIVI SABUN NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

1 litre su

Bir tutam ısırgan otu

Bir tutam yeşil çay

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 kalıp kostiksiz sabun

HAZIRLANIŞI