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Cildinizi kısa sürede değişime uğratacak en iyi cilt kremi çeşitleri

23.05.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cildiniz için en uygun kremin hangisi olacağını biliyor musunuz? Güzellik ve bakım sektöründe yüzlerce çeşit krem arasından seçim yapmak epey zor oluyor. Neyse ki sizler için en iyi cilt bakım kremlerini listeledik. Bu listemiz özellikle kimyasal ürünlerden hoşlanmayanlar ve doğal cilt kremi yapımı araştırmaları arasında boğulanlar için! Hazırsanız incelemeye geçelim.

Cildinizi kısa sürede değişime uğratacak en iyi cilt kremi çeşitleri

Cilt için kremler, bakım rutinlerinin vazgeçilmez ürünlerinden. Etkili kremler kullanmanıza rağmen istediğiniz sonucu bir türlü alamıyorsanız "Cildim kremi emiyor mu?" ya da "Cilt, kremi kaç dakikada emer?" diye merak ediyor olmalısınız. Bunun için ürünleri üst üste sürmek yerine nemlendiricinizin emilmesi için 15 dakika vermeniz yeterli. "Peki cilt, kremi neden emmez?" diye soracak olursanız cildinizdeki ölü hücrelerin birikmesi veya cildinize uygun kremi kullanmamanız bu duruma yol açabilir. Tüm bu sorularınızın cevabını ve daha fazlasını öğrenmeye ne dersiniz?

1. Etkisiyle "Yok artık!" dedirten La Roche Posay Cicaplast Baume B5 Cilt Onarıcı Balsam

Cildinizi kısa sürede değişime uğratacak en iyi cilt kremi çeşitleri

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Cilt bakımı söz konusu olduğunda akla gelen en iyi cilt bakım kremi markalarından biri olan La Roche Posay, her ürünüyle cilt sorunlarına çözüm oluyor. Her dönem mucizevi etkisiyle popülerliğini koruyan Cicaplast Baume B5, bu ürünlerinden yalnızca biri. Baume B5 sayesinde "Cilt kremi nasıl yapılır?" sorularına cevap bulmanız gerekmeyecek. Hassas ciltlerin rahatlıkla kullanabileceği balsam formundaki ürün, cildi kısa sürede onarmasının yanı sıra cildin dokusunu dış etkenlere karşı koruyor. Dermatologlar tarafından geliştirilen içeriğindeki B5 vitamini ve madecassoside tahriş olmuş cildi iyileştirirken sizi yepyeni bir cilt görünümüne kavuşturuyor. Üstelik krem, kuruluktan şikayetçi ciltlerin de kullanımına uygun.

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2. Onarıcı bakım: Chamos Repair Cica Centella Cream

Cildinizi kısa sürede değişime uğratacak en iyi cilt kremi çeşitleri

Öncesi sonrası fotoğraflarıyla etkisine inanamayacağınız Cica Centella Krem özellikle cilt problemleriyle mücadele edenlerin ilk tercihi olmaya hazır. Uzak Doğu'da en çok tercih edilen iyileştirici maddelerden biri olan centella asiatica özüne formülünde yer veren krem, tahriş olmuş cildi onarırken bozulan cilt dengesini sağlamaya da yardımcı oluyor. Kremin içeriğindeki bir diğer madde ise niacinamide. Cilt sorunlarına yönelik üretilen neredeyse her bakım ürününün içinde bulunan niacinamide, cildin olduğundan daha parlak ve genç gözükmesini sağlıyor. Aynı zamanda koyu lekelerin rengini açarak cilt tonu eşitsizliklerini de engelliyor. Kremi geceleri tüm cildinize ince bir tabaka hâlinde sürebilir ya da sadece bölgesel olarak uygulayabilirsiniz.

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3. Salyangoz özünün mucizevi etkisiyle tanışın: Mizon All In One Snail Repair Cream

Cildinizi kısa sürede değişime uğratacak en iyi cilt kremi çeşitleri

Hiç şüphesiz Korelilerin güzellik konusundaki yöntemlerine herkes hayran. Salyangoz özü de ilginç olduğu kadar cilt bakımında etkili içerikler arasında yer alıyor. En çok satanlar listesinde ilk sıralardaki yerini koruyan ürün, içeriğindeki salyangoz özü sayesinde cildi yeniliyor. Adenozin ve peptit ile zenginleştirilmiş formülü mevcut veya uzun vadede oluşabilecek ince çizgi ve kırışıklıkların önüne geçiyor. Bu kadar talep görmekte haklı olacak ki ürünün zengin içeriği saymakla bitmiyor. Yeşil çay özü ve beta-glukan'a da yer verilen krem, gözeneklerin sıkılaşmasına yardım ederken cilde kaybettiği elastikiyeti de geri kazandırıyor.

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4. Cilt lekelerinize son vermek için Dermoskin Be Bright Arbutin Kompleks Krem

Cildinizi kısa sürede değişime uğratacak en iyi cilt kremi çeşitleri

Gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz önde gelen markalardan dermatolog onaylı Dermoskin; geliştirdiği Arbutin Kompleks Krem'iyle cilt lekeleri için biçilmiş kaftan, desek yanılmış olmayız. En güçlü leke açıcı olarak bilinen krem; ciltte var olan lekelerin rengini açmayı, oluşabilecek lekeleri önlemeyi ve böylelikle ciltteki eşitsizlikleri gidermeyi vadediyor. Hassas ciltler de dahil olmak üzere tüm cilt tiplerinin kullanımına uygun krem; alfa arbutin, niacinamide ve azelaik asitle formüle edilmiş yapısı sayesinde cildi nemlendiriyor, tenin yağ dengesini koruyor ve dahası kırışıklık ile sivilce oluşumu gibi cilt problemlerini engelliyor.

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5. Cam gibi bir cilt, Cosrx Advanced Snail 92 All In One Cilt Yenileyici Krem ile mümkün

Cildinizi kısa sürede değişime uğratacak en iyi cilt kremi çeşitleri

Tercihi tamamen doğal içerikten yana olanları sevindirecek bir ürün önerisiyle karşınızdayız. Cosrx Advanced Snail 92 All In One, içeriğindeki salyangoz özüyle yüksek oranda nemlendirme sağlıyor. Böylelikle ciltteki nem kaybını önlüyor. "En iyi cilt kremi hangisi?" sorunuza cevap olabilecek krem, sivilce sonrasında oluşan kızarıklığı ve hassasiyeti yatıştırarak porselen gibi bir cilt görünümüne kavuşmanıza yardım ediyor. Kolajen üretimine ve hücre yenilenmesine destek olan, üstelik tüm cilt tiplerinin kullanabileceği bu ürünü gün içinde güneş kreminden önce veya gece cilt bakımınızın son adımı olarak kullanabilirsiniz. Hafif yapısıyla gün boyu cildinizde fazlalık hissetmeyeceğinize emin olabilirsiniz.

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6. CeraVe Nemlendirici Krem ile cildiniz kontrol altında

Cildinizi kısa sürede değişime uğratacak en iyi cilt kremi çeşitleri

Kuru cilt kremi arayanlar için en iyi seçeneklerden olan CeraVe Nemlendirici Krem'in 3 temel seramid ve hyalüronik asit bulunduran içeriğiyle cildiniz tüm gün nemli kalıyor. Yapısı ise yoğun ve yağlı kıvamdaki kremlerden hoşlanmayanlar için oldukça ideal. CeraVe Nemlendirici Krem; yalnızca yüzünüz için değil, elleriniz ve tüm vücudunuz için de kullanıma uygun. Bu yönden tüketicilere büyük kolaylık sağlıyor. Aynı zamanda krem, parfüm içermemesiyle hassas ciltleri sevindiriyor. Özellikle hasar görmüş cilt bariyerine sahip olanların kısa sürede etkili sonuç elde edebilecekleri bu ürün, kesinlikle denemeye değer.

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7. Cilt bakımının vazgeçilmez ürünlerinden Bepanthol Derma Nemlendirici & Besleyici Günlük Yüz Kremi

Cildinizi kısa sürede değişime uğratacak en iyi cilt kremi çeşitleri

Gördüğü taleple en çok satanlar listesine girmeye hak kazanan Bepanthol Derma Nemlendirici Krem, cilt kremi önerilerimizden bir diğeri. Kurumuş ve çatlamış cildiyle ne yapacağını bilemeyenler için özel olarak geliştirilen krem, kuruluğa yol açan nedeni kaynağından gideriyor. İçeriğindeki provitamin B5 ve niacinamide sayesinde cildi içeriden besleyerek 48 saate kadar kalıcı nemlendirme sağlıyor. Cildi UVA/UVB güneş ışınlarına karşı korumak için sağladığı SPF 25 güneş faktörüyle bir adım öne çıkıyor. İlk kullanımdan itibaren cildinizdeki yumuşaklığı ve pürüzsüzlüğü hissetmenize olanak tanıyacak nemlendirici yüz kremi, cildin derin tabakalarına inerek yeniden düzenlenmesine destek oluyor.

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8. Temiz içerikli krem arayanlara: Avene Cicalfate+ Restorative Protective Cream

Cildinizi kısa sürede değişime uğratacak en iyi cilt kremi çeşitleri

Paraben ve alkol içermeyen bir krem mi arıyorsunuz? Öyleyse Avene Cicalfate+ Restorative Protective Cream tam size göre. Bebek, çocuk ve yetişkin fark etmeden her yaş grubunun güvenle kullanabileceği krem; kuruluk problemleri için de oldukça başarılı etkiye sahip. Aynı zamanda cilde esneklik kazandırırken içeriğindeki termal su sayesinde teni ferahlatıyor. Cilt bakım rutininize ekleyeceğiniz rahatlatıcı ve tazeleyici özellikteki bu ürünü her sabah ve akşam kullanmanız yeterli. Düzenli kullanımda cildinizdeki farka hayran kalmadan yapamayacaksınız. Hem onarıcı hem yatıştırıcı, daha ne olsun?

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9. Hassas ciltlere özel: Missha Madecassoside Nemlendirici Jel

Cildinizi kısa sürede değişime uğratacak en iyi cilt kremi çeşitleri

Sıradaki önerimiz vücudunuzda ihtiyaç duyduğunuz her bölge için kullanabileceğiniz Missha Madecassoside Nemlendirici Jel. Kremin yoğunlaştırılmış yapısı kızarıklık, ince cilt dokusu ve hassasiyet gibi sorunların çözümünde oldukça etkili sonuçlar veriyor. Cilt dokusunu iyileştirerek besliyor. Bununla birlikte cildin kuruluk nedeniyle kaybettiği parlaklığı tene geri kazandırarak dış etkenlere karşı direncini de artırıyor. Yalnızca kuru ve hassas ciltlerin kullanabileceği krem nemlendirme konusunda da kullananların beklentisini karşılıyor. Cildinizin hem sağlıklı hem ışıltılı görünmesini istiyorsanız bu kreme mutlaka şans vermelisiniz.

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10. Günden güne ışıltılı bir cilt isteyenlere: Vichy Mineral 89 Hyalüronik Asit İçeren Günlük Nemlendirici

Cildinizi kısa sürede değişime uğratacak en iyi cilt kremi çeşitleri

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Cildiniz dış etkenlere karşı dayanıksızsa Vichy Mineral 89 Günlük Nemlendirici, cilt bakım rutininize eklemeniz gereken ürünlerden biri. Formülündeki volkanik su ve hyalüronik asit ile cildin ihtiyacı olan nemi sağlayarak güçsüz cilt bariyerinin toparlanmasına ve daha dayanıklı olmasına katkıda bulunuyor. Botoks yaptırmanıza gerek kalmadan sizi daha dolgun bir cilt görünümüne kavuşturuyor. Peki, tüm cilt tipleri için uygun olan nemlendiriciyi nasıl kullanmalısınız? Kremi gündüz ve gece olmak üzere günde 2 kez uygulayabilirsiniz. Böylece kremin inanılmaz etkilerinden faydalanabilirsiniz!

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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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