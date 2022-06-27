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Cildinizi kuruluktan kurtarıp âdeta ilaç olacak en iyi su bazlı nemlendiriciler

27.06.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz kış demeden cildi nemlendirmek çok önemli. Cildinizin ihtiyaç duyduğu nemi sağlamak için kendinize uygun bir ürün seçip cilt bakım rutininize eklemelisiniz. Hafif yapısıyla öne çıkan su bazlı nemlendiriciler, cilt bakımına önem verenler tarafından sıkça tercih ediliyor. ''En iyi su bazlı nemlendiriciler hangileridir?'' sorusunu sizler için yanıtladık. Haydi, listeye detaylı olarak göz atalım.

Cildinizi kuruluktan kurtarıp âdeta ilaç olacak en iyi su bazlı nemlendiriciler

Nemlendirici kremler, su bazlı ve yağ bazlı olarak ikiye ayrılıyor. ''Su bazlı nemlendirici ne demek?'' sorusu aklınızı kurcalıyorsa bu soruya hemen cevaplayalım. Su bazlı nemlendirici; içeriğinde su bulunan, hafif yapılı ve cildi ağırlaştırmadan nemlendiren ürünler. ''Peki ya su bazlı nemlendirici nasıl anlaşılır?'' diye soracak olursanız siz küçük bir ipucu verelim: İçeriğinde su ya da aqua yazması yeterli! Cildinizi kuruluktan kurtarıp ona âdeta ilaç olacak en iyi su bazlı nemlendiricileri incelemeye ne dersiniz?

1. Yumuşaklık ve ferahlık etkili: Babé Laboratories Hydro 24h Cream Gel

Cildinizi kuruluktan kurtarıp adeta ilaç olacak en iyi su bazlı nemlendiriciler

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En iyi su bazlı nemlendirici listemizin ilk sırasında Babé Laboratories Hydro 24h Cream Gel var. Ürün; cilde 24 saat boyunca nem, yumuşaklık ve ferahlık etkisi verir. Normal ve karma cilt tipleri için uygun. 50 ml'lik nemlendiriciyi yüz ve boyun bölgenize rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Günlük kullanım için çok ideal olan ürün, jel-krem yapısı sayesinde hızlı bir şekilde emilir ve hiçbir şekilde parlama yapmaz. Su bazlı kremin içeriğinde gliserin, niacinamide, NMF, betain, jojoba yağı ve E vitamini var.

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2. 24 saat boyunca nemli cilt: Uriage Eau Thermale Hafif Su Bazlı Nemlendirici Krem

Cildinizi kuruluktan kurtarıp adeta ilaç olacak en iyi su bazlı nemlendiriciler

Uriage Eau Thermale Nemlendirici Krem, su bazlı hafif yapısıyla 24 saat boyunca cildi nemli tutuyor. Cildin nem dengesini sağlıyor ve nemin en üst seviyede tutulmasına aktif şekilde yardımcı oluyor. ''Uriage Eau Thermale Su bazlı Nemlendirici hangi ciltler için uygun?'' sorusunu da yanıtlayalım. Ürün, normal ve karma ciltlerin kullanımı için ideal. Sabah ve akşam cildinizi güzelce yıkayıp temizledikten sonra kremi tüm yüzünüze masaj yaparak uygulayın. Su bazlı nemlendirici yorumlarının çok olumlu olması da kremin başarısını kanıtlar nitelikte.

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3. Hafif formül: Simple Su Bazlı Nemlendirici

Cildinizi kuruluktan kurtarıp adeta ilaç olacak en iyi su bazlı nemlendiriciler

Cildinize etkili bir bakım yapacak, multivitamin ve temiz içerikli Simple Su Bazlı Nemlendirici'yle tanışmaya hazır mısınız? Ürün, hafif formülüyle cildi 12 saate kadar nemli tutuyor. Özellikle hassas ciltler için tasarlanan nemlendirici, tüm cilt tipleri için kullanılabiliyor. Dermatolojik olarak test edilmiş 125 ml'lik ambalajdaki ürün, hipoalerjenik olmasının yanında formülünde hayvansal içerik barındırmıyor. Sert kimyasallar, paraben, alkol, parfüm, renklendirici ve etil alkol de içermiyor. Kullanımı için yüzünüze ve boynunuza eşit miktarda uygulayın. Kremi kullandıktan sonra cildinizin ne kadar doğal ve sağlıklı göründüğünü fark edeceksiniz.

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4. Yüksek kalite: Murad Nutrient-Charged Water Gel Su Bazlı Besleyici Jel Nemlendirici

Cildinizi kuruluktan kurtarıp adeta ilaç olacak en iyi su bazlı nemlendiriciler

Son teknoloji ile üretilen Dr. Murad Nutrient Charged Water Jel ile cildinizin nem ihtiyacını karşılamaya hazır mısınız? Tüm cilt tiplerine ve problemlerine yönelik bakım ve nemlendirme sunan ürün, cildin daha dolgun ve yumuşak olmasına yardımcı oluyor. İçerisinde bulunan mineraller ve besleyici vitaminler sayesinde cildi hem nemlendiriyor hem besleyerek cilt yüzeyinin dış etkenlere karşı daha güçlü olmasını sağlıyor. Günlük kullanıma ve yetişkinlerin nem ihtiyacını karşılamak için uygun olan ürünü yüz, boyun ve dekolte bölgenize günde iki kez uygulayabilirsiniz. Zararlı kimyasallar barındırmayan kremi güvenle kullanabilirsiniz.

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5. Pürüzsüz ve canlı cilt: Kiehl's Calendula Kadife Çiçeği Özlü Su Bazlı Nemlendirici

Cildinizi kuruluktan kurtarıp adeta ilaç olacak en iyi su bazlı nemlendiriciler

En iyi su bazlı nemlendirici önerileri listemizde bulunan Kiehl's Su Bazlı Nemlendirici'nin içerisinde kadife çiçeğinin yaprakları ve özünden elde edilen yoğun serum bulunuyor. Ürün Calendula Herbal Extract Toner'dan ilham alınarak geliştirilmiş. ''Kiehl's Su Bazlı Nemlendirici ne işe yarar?'' sorusunu da yanıtlayalım. Etkili ve hafif yapılı ürün; nemlendirme sağlarken cilt tonunu eşitliyor, ciltte pürüzsüz ve canlı his bırakıyor. Kullanmak için yüzünüzü temizleme jeliyle yıkayıp tonikle sildikten sonra bezelye büyüklüğündeki kremi cildinize uygulayın. Cildinizi nazikçe ovuşturarak kremin cildinize nüfuz etmesini sağlayın.

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6. 72 saat boyunca nemli ve güçlü cilt bariyeri: Avon Anew Hydra Pro Vitamin D Su Bazlı Nemlendirici Krem

Cildinizi kuruluktan kurtarıp adeta ilaç olacak en iyi su bazlı nemlendiriciler

Nemsiz cilt, zayıf cilt bariyerinin habercisi olabilir. Cildiniz buna bağlı olarak solgun ve kuru görünüyorsa Avon Anew Hydra Pro Vitamin D Su Bazlı Nemlendirici Krem tam size göre! Ürün, cildin ihtiyacı olan günlük D vitaminini sağlayarak cilt bariyerini güçlendiriyor. Üstelik 72 saat boyunca cildi nemli tutuyor. Su bazlı olduğu için cilt tarafından hızlıca emiliyor. 50 ml'lik ambalajdaki ürün, yüz ve boyunda kullanılabiliyor. ''Avon Su Bazlı Nemlendirici'yi kimler kullanabilir?'' sorusu aklınıza takılıyorsa bunu da hemen cevaplayalım: Ürün, herkesin kullanımına uygun!

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7. Hyalüronik asit etkisiyle tüm vücudunuzu nemlendirin: Neutrogena Hydro Boost Vücut Losyonu

Cildinizi kuruluktan kurtarıp adeta ilaç olacak en iyi su bazlı nemlendiriciler

Ferahlatıcı, ultra hafif formüllü ve kendi ağırlığının 1000 katı kadar su tutabilen hyalüronik asit içeren Neutrogena Hydro Boost Vücut Losyonu; cildinizi yoğun olarak nemlendiriyor. Neutrogena Su Bazlı Vücut Nemlendiricisi, cildin nemini iki adımda karşılıyor. Önce nemi hapsediyor, sonra cilt ihtiyaç duydukça ona geri verip nem dengesini sağlıyor. Normal ve kuru ciltler için kullanılabiliyor. Sıkı ve canlı bir ten için cildinizi anında tazeleyip sürekli nemli tutuyor. 400 ml'lik vücut losyonunu tüm vücudunuz için kullanabilirsiniz. Böylece teninizin nem ihtiyacınız etkili şekilde karşılayabilirsiniz.

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8. Antioksidan etkili nar özü ve hyalüronik asit: Garnier Tüm Cilt Tipleri İçin Su Bazlı Nemlendirici Krem

Cildinizi kuruluktan kurtarıp adeta ilaç olacak en iyi su bazlı nemlendiriciler

24 saat etkili Garnier Su Bazlı Nemlendirici sayesinde sağlıkla parlayan ışıl ışıl bir cilde hazır mısınız? Kremin antioksidan nar ve amla özleri içeren formülü, cildi dış etkenlere karşı koruyor. İçeriğindeki hyalüronik asit ise suyu ciltte muhafaza ediyor. Yeni nesil dokuya sahip nemlendirici, cilde ilk uygulandığında likit bir hâle geliyor. Cilde ışıltı ve ferah bir his kazandıran ürün, tende yağlı ve yapışkan his bırakmıyor. İnce çizgi görünümünü azaltmaya ve cilde elastikiyet kazandırmaya da yardımcı oluyor. Hafif yapılı krem, tüm ciltler için kullanılabiliyor.

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9. Kuruluğu anında gideren: Ceradolin Hidro Su Bazlı Nemlendirici Losyon

Cildinizi kuruluktan kurtarıp adeta ilaç olacak en iyi su bazlı nemlendiriciler

Ceradolin Hidro, en iyi su bazlı nemlendiriciler arasında yer alıyor. Vücut bakımı için özel olarak geliştirilen nemlendirici losyon, cildi nemlendirmeye ve beslemeye yardımcı oluyor. Kremin etkilerini merak ediyorsanız hemen açığa kavuşturalım. Kuruluğa bağlı hafif pullanmayı gideriyor, cilde yumuşaklık kazandırıyor ve ince yapısı sayesinde kolay emilim sağlıyor. İçerisinde seramid, bitkisel hyalüronik asit, skualene, E vitamini, gliserin, çift bariyer madde, doğal shea yağı ve su bazlı losyon bulunuyor. Normal ve yağlı cilde sahip herkesin kullanımına uygun olan kremin kullanım önerisi şu şekilde: Duş sonrası temiz vücudunuza masaj yaparak uygulayın. Bu kadar kolay!

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10. Akneli ve yağlı ciltlere özel: Simple Detox Yağ İçermeyen Sıvı Nemlendirici

Cildinizi kuruluktan kurtarıp adeta ilaç olacak en iyi su bazlı nemlendiriciler

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Simple Detox Yağ İçermeyen Sıvı Nemlendirici, yağlı ve akneli ciltler için özel olarak geliştirilmiş. Yağ içermeyen formülü sayesinde gözenekleri tıkamıyor ve akne oluşumunu engelliyor. Aynı zamanda cildin sebum seviyesini dengeliyor ve cildi nemlendirerek tenin daha canlı görünmesini sağlıyor. Kremin içeriğinde kekik özü, cadı fındığı ve çinko bulunuyor. Kusursuzlaştırıcı ve matlaştırıcı etkisinin 24 saate kadar etkili olduğu klinik olarak kanıtlanan ürün, likit formu sayesinde cilt tarafından kolayca emiliyor. Üstelik paraben, etil alkol, salisilik asit, mineral yağ, parfüm, renklendirici ve hayvansal kaynaklı hiçbir içerik barındırmıyor.

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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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