Çıldır'da balıkçılar av için buzların erimesini bekliyor

Ardahan-Kars sınırında bulunan ve kış mevsiminde yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nün yüzeyi, bu yıl uzun süren soğuk hava nedeniyle halen buzla kaplı. Halen yüzeyinde 20 santimetre buz tabakası olan göl, balıkçıları zor duruma soktu.

Sezon geç mi açılacak?

Kışın gölde Eskimo usulü balıkçılık yapan, buzların erimesi sonrası da 15 Mayıs'a kadar küçük balıkçı tekneleri ya da sandal ile balık avlayan balıkçılar, tekne ile balık avcılığı sezonunun geç açılmaması için bir an önce buzların erimesini umut ediyor.

GÖL HALA BUZLA KAPLI Balıkçılar, gölün yüzeyini kaplayan buz tabakasının kalın olmaması yüzünden Eskimo usulü balıkçılık da yapamadıkları için buzların erimesi sonrası tekne ve sandal ile balık avcılığına hazırlanıyor. Kıyı kesimlerinden erimeye başlamasına rağmen gölün tamamını kaplayan buz tabakası ve gölün güzel görüntüsü, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

BÖLGE HER MEVSİM TURİST AĞIRLIYOR Çıldır Gölü, doğal güzellikleri ile her mevsim yerli yabancı çok sayıda turisti ağırlıyor.Gölün Ardahan kesimindeki Akçakale köyünde balıkçılık yapan Turhan Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu kış son yılların en soğuk mevsimini yaşadıklarını belirterek, balıkçılar olarak zor günler geçirdikleri söyledi.

ESKİMO USULÜ BALIK AVLADILAR Bir ay önce göldeki buz tabakasının yumuşaması dolayısıyla göle düşme riski nedeniyle Eskimo usulü balık avcılığını sonlandırdıklarını ancak erimeyen buzdan dolayı normal avcılığa henüz geçemediklerini anlatan Kılıç, "Her tarafta bahar var ama Çıldır Gölü halen buzla kaplı. Göl yüzeyinde bahara rağmen yaklaşık 20 santimetre buz kalınlığı mevcut. Sandal ile ilerleyemedik, üzerine de çıkamıyoruz çünkü buz tabakası izin vermiyor. Ne ilerliyoruz ne de üzerine çıkabiliyoruz." dedi. Gölde 15 Mayıs'ta av yasağı başlayacağını ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

'BUZLAR ERİMEYİNCE NORMAL AVCILIĞA DA GEÇEMEDİK' "Buzlar erimediği için halen normal avcılığa başlayamadık. Buzların erimesini bekliyoruz çünkü şu an sandal ile gölde ilerlemek zor. Mayıs ayına yaklaştık ama halen buzlar çözülmedi. Kış bu yıl sert geçti. Bizim şu an tekne ya da sandal ile avcılık yapmak için en az 45 gün kaybımız var, çünkü bir önceki sezon çok erken başlamıştı. Dolayısıyla dar gelirli balıkçının işi çok zor. Göldeki buzların çözülmezse 15 Mayıs'ta av yasağı başlayacak, dolayısıyla avcılık yapmadan sezonu kapatmış olacağız." diye konuştu. Kılıç, havaların soğuk seyretmesi halinde buzların daha uzun süre gölde kalabileceğini sözlerine ekledi.