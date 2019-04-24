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Çıldır'da balıkçılar av için buzların erimesini bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 12:09 | Son Güncelleme

Kışın üzerinde Eskimo usulü balık avcılığı ile atlı kızak keyfi yapılan Çıldır Gölü'nün yüzeyindeki buz tabakası, ilkbahara rağmen çözülmeyince gölde tekne ile balık avlayan balıkçılar sezonu açamadı.

Ardahan-Kars sınırında bulunan ve kış mevsiminde yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nün yüzeyi, bu yıl uzun süren soğuk hava nedeniyle halen buzla kaplı. Halen yüzeyinde 20 santimetre buz tabakası olan göl, balıkçıları zor duruma soktu.

Sezon geç mi açılacak?

Kışın gölde Eskimo usulü balıkçılık yapan, buzların erimesi sonrası da 15 Mayıs'a kadar küçük balıkçı tekneleri ya da sandal ile balık avlayan balıkçılar, tekne ile balık avcılığı sezonunun geç açılmaması için bir an önce buzların erimesini umut ediyor.

GÖL HALA BUZLA KAPLI

GÖL HALA BUZLA KAPLI
Balıkçılar, gölün yüzeyini kaplayan buz tabakasının kalın olmaması yüzünden Eskimo usulü balıkçılık da yapamadıkları için buzların erimesi sonrası tekne ve sandal ile balık avcılığına hazırlanıyor. Kıyı kesimlerinden erimeye başlamasına rağmen gölün tamamını kaplayan buz tabakası ve gölün güzel görüntüsü, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

BÖLGE HER MEVSİM TURİST AĞIRLIYOR

BÖLGE HER MEVSİM TURİST AĞIRLIYOR
Çıldır Gölü, doğal güzellikleri ile her mevsim yerli yabancı çok sayıda turisti ağırlıyor.Gölün Ardahan kesimindeki Akçakale köyünde balıkçılık yapan Turhan Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu kış son yılların en soğuk mevsimini yaşadıklarını belirterek, balıkçılar olarak zor günler geçirdikleri söyledi.

ESKİMO USULÜ BALIK AVLADILAR

ESKİMO USULÜ BALIK AVLADILAR
Bir ay önce göldeki buz tabakasının yumuşaması dolayısıyla göle düşme riski nedeniyle Eskimo usulü balık avcılığını sonlandırdıklarını ancak erimeyen buzdan dolayı normal avcılığa henüz geçemediklerini anlatan Kılıç, "Her tarafta bahar var ama Çıldır Gölü halen buzla kaplı. Göl yüzeyinde bahara rağmen yaklaşık 20 santimetre buz kalınlığı mevcut. Sandal ile ilerleyemedik, üzerine de çıkamıyoruz çünkü buz tabakası izin vermiyor. Ne ilerliyoruz ne de üzerine çıkabiliyoruz." dedi. Gölde 15 Mayıs'ta av yasağı başlayacağını ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

'BUZLAR ERİMEYİNCE NORMAL AVCILIĞA DA GEÇEMEDİK'

'BUZLAR ERİMEYİNCE NORMAL AVCILIĞA DA GEÇEMEDİK'
"Buzlar erimediği için halen normal avcılığa başlayamadık. Buzların erimesini bekliyoruz çünkü şu an sandal ile gölde ilerlemek zor. Mayıs ayına yaklaştık ama halen buzlar çözülmedi. Kış bu yıl sert geçti. Bizim şu an tekne ya da sandal ile avcılık yapmak için en az 45 gün kaybımız var, çünkü bir önceki sezon çok erken başlamıştı. Dolayısıyla dar gelirli balıkçının işi çok zor. Göldeki buzların çözülmezse 15 Mayıs'ta av yasağı başlayacak, dolayısıyla avcılık yapmadan sezonu kapatmış olacağız." diye konuştu. Kılıç, havaların soğuk seyretmesi halinde buzların daha uzun süre gölde kalabileceğini sözlerine ekledi.

'ÇILDIR'DA 15 MAYIS- 15 AĞUSTOS ARASI AV YASAK'

'ÇILDIR'DA 15 MAYIS- 15 AĞUSTOS ARASI AV YASAK'
Ardahan Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman da yörede havaların son derece soğuk geçtiğini belirterek, soğukların mevsim normallerinden fazla olduğunu söyledi. Bu durumun balıkçıları da zor durumda bıraktığını anlatan Şişman, "Çıldır Gölü'nde 15 Mayıs ile 15 Ağustos tarihleri arasında av yasağı uygulanıyor. Yasağın başlamasına az süre kaldı, bu durum balıkçılar için dezavantaj. Buz nedeniyle balıkçı tekneleri gölde ilerleyemiyor. Temennimiz havaların ısınması ve buzların erimesi." değerlendirmesinde bulundu. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
Çıldır Gölü balık

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