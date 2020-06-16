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  4. Çıldır Gölü kıyısında boz ayı görüntülendi: İlk kez karşımıza çıktı

Çıldır Gölü kıyısında boz ayı görüntülendi: İlk kez karşımıza çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2020 08:38 | Son Güncelleme

Kars'ın Arpaçay ilçesine kıyısı olan Çıldır Gölü'nde görülen boz ayı, yöre halkında tedirginliğe neden oldu.

Çıldır Gölü kıyısında boz ayı görüntülendi: İlk kez karşımıza çıktı

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanlarda görülen ve ilçe merkezine kadar inen boz ayı, bu kez Arpaçay ilçesine bağlı Çanaksu köyü Çıldır Gölü kıyısında vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Türkiye'de nesli tükenmekte olan boz ayıyı görenler, kısa süreli panik yaşadı ve şaşkınlıklarını gizleyemedi.

'İLK KEZ KARŞIMIZA ÇIKTI'

Köyde oturan Yener Ağbulak (52), "Daha önce görmeye alışık olmadığımız boz ayı, ağabeyimin evinin bahçesine kadar geldi. Bizler de koştuk, geldik. Ayı çayırda otlayan buzağıların içine girdi. Daha sonra bizden korkup kaçınca önce göle, daha sonra gölün kenarında duran ağacın altına saklandı. Burada balık avlamış. Köylünün biri biraz yaklaşınca saldırmaya çalıştı ve Taşbaşı köyüne kaçtı. Kaçınca o sırada ben de cep telefonuyla görüntüledim. Burada genelde yaban domuzları görüyorduk ama bozayı ilk kez karşımıza çıktı" dedi.

FOTOĞRAFLI

Çıldır Gölü kıyısında bozayı görüntülendi

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