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Çıldır Gölü'nde 'kış şöleni'

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 08:09 | Son Güncelleme

Ardahan ve Çıldır Gölü'nün tanıtımı amacıyla bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni"nde renkli görüntüler oluştu.

Buz tutan göl üzerinde düzenlenen şölene, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra çevre illerden vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Çıldır Gölü'nden renkli kareler

Yaklaşık 50 santimetre kalınlığındaki buz üzerinde düzenlenen şölende, atlı kızak, rahvan at, atlı okçuluk, cirit, buz pateni ve kayak yarışları yapıldı.
Renkli görüntülerin oluştuğu yarışlarda, ekipler birinci gelebilmek için kıyasıya mücadele etti.
Vali Mustafa Masatlı, şenlikte yaptığı konuşmada, Ardahan'ın tarihi, coğrafyası ve toplumsal açıdan önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.
Gelenek ve ata kültürünün yaşatılması için şenlikleri yeni nesillere ve dünyaya aktarmak istediklerini dile getiren Masatlı, şöyle konuştu:
"Yüzyıllardır pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, sayısız maddi ve manevi kültürü bir araya getirmiş, kıtalar arası köprü kurmuş bu coğrafya bizim için son derece önemli.
Bu coğrafya, pek çok farklı sosyal yapıyı bir arada yaşatabilmiştir. Burası da ülkemizin farklı kültürel zenginliklerini bir araya getiren çok önemli bir örnektir."

'MİLLETLER KENDİ KÜLTÜRÜNÜ YAŞAMALI VE YAŞATMALI'

'MİLLETLER KENDİ KÜLTÜRÜNÜ YAŞAMALI VE YAŞATMALI'
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ise 21. yüzyılda işgallerin toprak işgali ile değil daha çok kültürel sahada gerçekleştiğini vurguladı.
Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Asıl bağımsızlık, kültürel bağımsızlığımızı yakaladığımız zaman temin edilmiş olacaktır. O da değerlerimizi yaşatmaktan geçiyor. Bu sadece spor alanında olduğu için söylemiyorum.
'Bütün dünya milletleri kendi kültürünü yaşamalı ve yaşatmalı.' diyoruz. Dünyada tek kültürlü, tek renkli bir kültür hayatı barışı, huzuru getiremeyeceğini savunuyoruz."
Çeşitli dallarda düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.
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Çıldır Gölü "Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni"

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