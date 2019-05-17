Çıldır Gölü'nde balıkçıların umudu gelecek sezonda

Suat İNCEDERE/ÇILDIR (Ardahan), (DHA) - ARDAHAN'ın Çıldır Gölü'nde av yasağı başladı. Gölde buzların geç çözülmesiyle yüzleri gülmeyen avcılar umutlarını gelecek sezona bağladı. Van Gölü'nden sonra Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci büyük gölü Çıldır'da balık av yasağı başladı. 15 Ağustos 2018'de başlayan av sezonu süresince çoğunlukla yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde 15 Mayıs itibariyle av yasağı başladı. 15 Ağustos tarihine kadar uygulanacak yasağın kontrolünü Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ekiplerinin yanı sıra polis ve jandarma yapacak. Kolluk kuvvetlerinin olmadığı yerde köy muhtarları ve ihtiyar heyetleri gölde kaçak ava izin vermeyecek. Yasağa rağmen avlananlara ise 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'na göre 2 bin 800 TL ceza kesilecek. Gölde yasağın başlamasıyla birlikte balıkçılar da ağlarını çekmeye başladı. Buzların geç çözülmesi sebebiyle verimsiz bir sezonu geride bıraktıklarını belirten balıkçı Oğuzhan Ağbulak, "15 Mayıs itibariyle Çıldır Gölü'nde av yasağı başladı, ağları topluyoruz. Bu yıl balık sezonu pek verimli geçmedi, çünkü gölün buzu bu yıl geç çözüldü, havalar ısındı, balık mevsimi başlarken, yasak da başladı. İnşallah yeni sezon bereketli olur" dedi.

