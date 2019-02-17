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Çıldır Gölü'nde hafta sonu yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 15:54 | Son Güncelleme

Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu: - "Bu hafta sonu çok yoğun oldu. Hemen hemen gölün her bölgesinde insan görmek mümkün. Buraya gelenler doğa ve güzel ortamdan etkileniyor"

Ardahan'da, yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan Çıldır, hafta sonu buz üstünde gezmek ve atlı kızak keyfini yaşamak isteyenlerin uğrak yeri oldu.

Kış mevsiminde yüzeyi tamamen buzla kaplanan Ardahan-Kars sınırındaki Çıldır Gölü'nde, soğuk hava nedeniyle buz tabakasının kalınlığı yer yer bir metreye ulaştı.

Hafta sonunu fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Çıldır Gölü'ne akın etti.

Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gölün, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini söyledi.

Bu hafta sonunun çok yoğun olduğunu ifade eden İmamoğlu, "Hemen hemen gölün her bölgesinde insan görmek mümkün. Buraya gelenler doğa ve güzel ortamdan etkileniyor. Bizler bu manzarayı görünce bölgemiz adına tabii ki seviniyoruz." dedi.

İzmir'den gelen emekli öğretmen Gülsüm Özden de Çıldır Gölü'nün kendilerini çok etkilediğini belirterek, "Bizler Kars ve Ardahan'a yönelik gezimiz kapsamında Çıldır Gölü'ne geldik. Doğa müthiş. Atlı kızaklar harika. İlk kez bindim. Çok eğlendik. Bir daha gelmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Turistlerin atlı kızağa ilgisi fazla olunca göl üstündeki turlarda yoğunluk yaşandı.

Buzun üstüne ilk kez çıkan bir grup ise öz çekim yapmaya çalıştı.

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Ardahan Çıldır Çıldır Gölü hafta sonu yoğunluğu

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