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Çıldır Gölü'nde iş makinası suya battı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 17:11 | Son Güncelleme

Yüzeyi donmuş Çıldır Gölü üzerinde kar temizleme çalışması yapan iş makinesinin bir bölümü, buzun yumuşak olduğu kısımda suya battı

Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde iş makinesi battı.

Alınan bilgiye göre, Ardahan'ın Çıldır İlçe Belediyesince 9 Şubat'ta 6'ncısı yapılacak "Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni" için yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü üstünde kar temizleme çalışması yapıldı.

Çıldır Belediyesi Sosyal Tesisler mevkinde yapılan çalışmada, buzun yumuşak olduğu bölümlerde iş makinesi çalıştığı yerde kısmen suya battı.

Makine operatörü Cahit Turan, araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, iş makinesinin bulunduğu yerden alınması için İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.

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