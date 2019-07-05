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Çıldır Gölü'nde yelkenler suya indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 09:10 | Son Güncelleme

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı Ahmet Arslan'ın girişimleriyle geçen yıl Kars’ta açılan Yelken Spor Kulübü'nün öğrencileri Çıldır Gölü'nde yelken eğitimi almaya başladı.

Çıldır Gölü'nde yelkenler suya indi

Suat İNCEREDE/ÇILDIR (Ardahan), (DHA)- ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı Ahmet Arslan'ın girişimleriyle geçen yıl Kars’ta açılan Yelken Spor Kulübü'nün öğrencileri Çıldır Gölü'nde yelken eğitimi almaya başladı.
Sezon öncesi Bodrum'da kampa giren 7-12 yaş grubu 30 öğrenci, Kabotaj Bayramı ile birlikte Ardahan'ın Çıdır ilçesindeki Çıldır Gölü'nde eğitime başladı. Bu yıl ikincisi düzenlenen yelkenli eğitimin haftada 3 gün verileceğini belirten Eğitmen Tuse Maltepe, "Çıldır Gölü, Ardahan ve Kars il sınırları içerisinde kalan göl, 123 kilometre kare alanı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı su, Van Gölü'nden sonra en büyük ikinci gölüdür. Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikte bulunan gölün en derin noktası ise 42 metredir. Burada 4 eğitmenle öğrencilere yelkenli eğitimini veriyoruz. Geçen yıldan eğitim alanlara yelkenli yarışı eğitimi veriyoruz. Öğrenciler kendi aralarında olmakla birlikte il dışındaki yarışmalara da hazırlıyoruz. Çıldır Gölü'nün rüzgarlı olması ve doğası bizleri adeta büyülüyor ve derslerimiz güzel geçiyor" diye konuştu.
Çıldır Gölü'nde verilen eğitimle birlikte Muğla Çeşme'de ve Tekirdağ'da kamplar düzenlemeyi planladıklarını vurgulayan Maltepe, yelkenli eğitimi alanların okullarında başarılı öğrenciler oyduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI

Çıldır Gölü'nde yelkenler suya indiÇıldır Gölü'nde yelkenler suya indiÇıldır Gölü'nde yelkenler suya indi

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