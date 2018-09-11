Çıldır'da dolu hayatı felç etti

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde etkili olan dolu yağışı, hayatı felç etti. Çıldır'da öğlen saatlerinde havanın aniden kararmasıyla birlikte dolu yağışı başladı. Yaklaşık 10 dakika boyunca etkisini sürdüren fındık büyüklüğündeki dolu, kısa süre içinde bölgeyi beyaza bürüdü. Vatandaşları hazırlıksız yakalayan dolu, tarlalarda hasat yapan çiftçileri de olumsuz etkiledi. Şiddetli dolu, vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedildi.
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