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Çıldır'da karda mahsur kalanları Mehmetçik kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 09:40 | Son Güncelleme

ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde tipi nedeniyle mahsur kalanların imdadına Mehmetçik yetişti.

Çıldır'da karda mahsur kalanları Mehmetçik kurtardı

Suat İNCEDERE/ÇILDIR (Ardahan), (DHA)- ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde tipi nedeniyle mahsur kalanların imdadına Mehmetçik yetişti.
Bölgede yüzlerce köy yolunun kapalı olması nedeniyle zor anlar yaşayan İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerine, destek Çıldır Tabur Komutanlığı'ndan geldi. Tabur Komutanı Piyade Yarbay Köksal Ziya Tunalı komutasında askeri ekip, çalışmalara paletli kar küreme aracı ile destek verdi. Askeri ekip, paletli kar küreme aracı ile yolları açtı, kara saplanan onlarca aracı da çekerek kurtardı. Gün boyu süren kurtarma ve yol açma çalışması sonrası vatandaşlar askerlere teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Çıldır'da karda mahsur kalanları Mehmetçik kurtardıÇıldır'da karda mahsur kalanları Mehmetçik kurtardıÇıldır'da karda mahsur kalanları Mehmetçik kurtardıÇıldır'da karda mahsur kalanları Mehmetçik kurtardı

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