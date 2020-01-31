Çıldırlı köylüler atlarını donan göl üzerindeki buz şölenine hazırlıyor

GÜNAY NUH - Ardahan'ın Çıldır ilçesinde köylüler atlarını, Çıldır Gölü'nün tanıtımı amacıyla düzenlenecek "Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni"ne buzla kaplanan göl üzerinde hazırlıyor.

Ardahan-Kars sınırları içerisinde yer alan Doğu Anadolu'nun ikinci büyük gölü Çıldır'da, soğuk hava nedeniyle buz tabakası kıyı kesiminde 30 santimetreye kadar ulaştı.

Bu yıl yedincisi 15 Şubat'ta yapılması planlanan organizasyon için Valilik ve Çıldır Belediyesi tarafından şölen alanında altyapı çalışmaları tamamlandı, oturma alanları ve kameriyeler oluşturuldu.

Yüzeyi buzla kaplı gölde düzenlenecek şölende atlarıyla gösteri ve yarışlara katılacak köylüler de hazırlıklarını sürdürüyor.

- Buz üzerinde atlarına antrenman yaptırdılar

Atlı kızak, atlı okçuluk, rahvan at ve dörtnala yarışlarının düzenleneceği şölende kendilerini gösterecek atlarını şimdiden buz üzerinde yürümeye ve koşmaya alıştıran köylüler, organizasyonda iyi derece almak için dondurucu soğuğa rağmen antrenman yaptı.

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Şubat'ta organizasyonun yapılacağını söyledi.