HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çıldırlı köylüler atlarını donan göl üzerindeki buz şölenine hazırlıyor

Çıldırlı köylüler atlarını donan göl üzerindeki buz şölenine hazırlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 11:07 | Son Güncelleme

Çıldırlı köylüler, atlı kızak, atlı okçuluk, rahvan at ve dörtnala yarışlarının düzenleneceği "Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni"nde kendilerini gösterecek atlarını şimdiden buz üzerinde yürümeye ve koşmaya alıştırıyor - Atına buz üzerinden antrenman yaptıran Seçkin Karagöz: - "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yarışmak istiyoruz. Bu nedenle bugün atlarımızla gelip küçük de olsa bir antrenman yaptık, buzu test ettik. Buz gayet sağlam, ancak üstünde yetersiz kar oluşu atları biraz zorlandı"

GÜNAY NUH - Ardahan'ın Çıldır ilçesinde köylüler atlarını, Çıldır Gölü'nün tanıtımı amacıyla düzenlenecek "Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni"ne buzla kaplanan göl üzerinde hazırlıyor.

Ardahan-Kars sınırları içerisinde yer alan Doğu Anadolu'nun ikinci büyük gölü Çıldır'da, soğuk hava nedeniyle buz tabakası kıyı kesiminde 30 santimetreye kadar ulaştı.

Bu yıl yedincisi 15 Şubat'ta yapılması planlanan organizasyon için Valilik ve Çıldır Belediyesi tarafından şölen alanında altyapı çalışmaları tamamlandı, oturma alanları ve kameriyeler oluşturuldu.

Yüzeyi buzla kaplı gölde düzenlenecek şölende atlarıyla gösteri ve yarışlara katılacak köylüler de hazırlıklarını sürdürüyor.

- Buz üzerinde atlarına antrenman yaptırdılar

Atlı kızak, atlı okçuluk, rahvan at ve dörtnala yarışlarının düzenleneceği şölende kendilerini gösterecek atlarını şimdiden buz üzerinde yürümeye ve koşmaya alıştıran köylüler, organizasyonda iyi derece almak için dondurucu soğuğa rağmen antrenman yaptı.

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Şubat'ta organizasyonun yapılacağını söyledi.

Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan ve Gürcistan'dan da çok sayıda misafirin organizasyona katılacağını ifade eden Azizoğlu, şöyle konuştu:

"Bu şölenle geleneksel spor dallarını ve kış sporlarını yaygınlaştırıyoruz. Ayrıca elimizdeki Çıldır Gölü gibi bir turizm potansiyelini de değerlendirmek istiyoruz. Her yıl yapılan organizasyonlarla amacımıza ulaşıyoruz. Bu da ancak bu tür etkinliklerle mümkün. Sonuçta Çıldır Gölü Türkiye'de bir markadır. Biz de bu markanın hakkını vermek istiyoruz."

- "Buzun üzerinde az karın oluşu atları biraz zorladı"

Atını buza alıştıran vatandaşlardan Seçkin Karagöz, 15 Şubat'ta düzenlenecek yarışları en güzel şekilde tamamlamayı amaçladıklarını söyledi.

Karagöz, "Şölen tarihi belirlendiğinde bizler de hazırlıklara başladık. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda yarışmak istiyoruz. Bu nedenle bugün atlarımızla gelip küçük de olsa bir antrenman yaptık, buzu test ettik. Buz gayet sağlam, ancak üstünde yetersiz kar oluşu atları biraz zorlandı." diye konuştu.

Köylülerden Öztürk Durdağı da yarışlara en iyi şekilde hazırlandıklarını belirterek, şölende iyi derece alacağına inandığını dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...Bu faydasını çok az kişi biliyor! Günde 1 avuç yerseniz...
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
Evli kadın gar tuvaletinde evli olan sevgilisini öldürmüştü! Yeni detaylar ortaya çıktıEvli kadın gar tuvaletinde evli olan sevgilisini öldürmüştü! Yeni detaylar ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni" antrenman Ardahan at Çıldır Gölü Hazırlık Yarış

En Çok Okunan Haberler

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 20 yaralı

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 20 yaralı

Sevişme sahnesi olay olmuştu! Melisa Şenolsun müjdeyi verdi

Sevişme sahnesi olay olmuştu! Melisa Şenolsun müjdeyi verdi

Survivor 2020'ye sürpriz isim!

Survivor 2020'ye sürpriz isim!

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sosyal medyada 'koronavirüs' iddiası gündem olmuştu! İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Sosyal medyada 'koronavirüs' iddiası gündem olmuştu! İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Kapıya asılan yazı ortalığı karıştırdı! Hastaneden flaş açıklama

Kapıya asılan yazı ortalığı karıştırdı! Hastaneden flaş açıklama

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadınla ilgili yeni gelişme!

Başörtülü öğretmene saldırmıştı!

Antalya’da eski koca dehşeti

Antalya’da eski koca dehşeti

Evli kadın gar tuvaletinde evli olan sevgilisini öldürmüştü! Yeni detaylar ortaya çıktı

Evli kadın gar tuvaletinde evli olan sevgilisini öldürmüştü! Yeni detaylar ortaya çıktı

’Uçan torbacı’ ayağı kırık halde yakalandı

’Uçan torbacı’ ayağı kırık halde yakalandı

Son dakika: Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekil hakkında soruşturma başlatıldı

Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekille ilgili yeni gelişme!

Türkiye’nin yeni kuş cennetinde heyecanlandıran keşif!

Türkiye’nin yeni kuş cenneti! Tam 110 türe rastlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.