Çileden çıkaran sözler! 'Madem yasak bizim neden haberimiz yok'

İnegöl’de korona virüs sayılarında artış yaşanmasının ardından tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Gece gündüz demeden denetimlerini sürdüren polis, Osmaniye Mahallesi, Ahmet Akyollu Caddesi’nde maske takmadan gezen iki genci maskelerini takmaları için uyardı.

Ancak gençlerin maskeleri olmadığı anlaşıldı. Polisin maskelerinin nerede olduğunu sorması üzerine gençlerden Ömer Faruk A. (18), "Peki madem maskesiz çıkmak yasak neden bizim haberimiz yok" diyerek cevap verdi. Bunun üzerine diğer genç Yasin K. arkadaşını susturmaya çalıştı. Aldığı cevap karşısında şok olan polis memurları "gençler siz nerede yaşıyorsunuz" diyerek 2 kişi hakkında cezai işlem uyguladı.

İHA

