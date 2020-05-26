Çileği tuzlu suda bekletti, gördüklerine inanamadı

Sosyal medya uygulaması TikTok'ta son zamanlarda meyve ve sebzelerin doğru şekilde yıkanması için öneriler paylaşılıyor. TikTok kullanıcısı 'Callmekristatorres' da sebze-meyve yıkama videoları hazırlayan kişilerden biri...

Çileklerin doğru şekilde yıkanmasını anlatıyor

Bahar meyvelerinin tezgahta yerlerini almasıyla çileklarin doğru şekilde yıkanması ile ilgili sorular alan kullanıcı çeşitli yöntemler denedi.

TikTok kullanıcısı en sonunda çilekleri tüm böcekler ve kirlerden arındırmak için sıra dışı bir yola başvurdu.

Callmekristatorres çilekleri, ılık su ve tuzun olduğu bir kapta yarım saat boyunca bekletti ve çileklerin üzerinde gezinen böceklere inanamadı. TikTok kullanıcısı paylaşımından sonra popüler olurken çilek yıkama videosu binlerce beğeni aldı.

Ardından Facebook kullanıcısı Lauren Mackenzie Gambrell da çilekleri yıkadıktan sonra kabın dibinde onlarca böcek ile karşılaştı.

Fakat Gambrell tuz ve sirkeyi birlikte kullandı.

Uzun süren yıkama işleminin ardından çilekler tertemiz oldu.

Ağzı açık kaldığı için yiyeceklerin bayatlamasına neden olan kutular mutfakta hepimizin canını sıkıyor.

Ancak kutuların ağzının kapalı durmasını sağlayan çok basit bir yol var.

İngiltere'nin Blackpool kentinde yaşayan Becky Holden McGhee, mısır gevreği kutusunu muntazam bir şeklde katlamanın yolunu sosyal medya hesabından paylaştı.

McGhee'nin Facebook'tan paylaştığı kutu katlama videosu 3 milyondan fazla görüntülenme aldı.

McGhee videoda, kutuyu üst kanatları ortada buluşacak şekilde kapamak yerine kartondan V şekli yapmayı gösterdi.

Anne, kutunun içindeki dar kanatları ve bir geniş kanadı içeri doğru katladı.

Daha sonra kutunun içine hava girmesini önlemek için yanlarını sıkıştırdı.

Son olarak geniş kapaklardan birini kutunun içine soktu.

İşte böyle!

Bozuk fermuarların can sıkıcı olduğunu biliyoruz ancak fermuarı tamir etmenin çok basit bir yöntemi olduğunu söylesek ne dersiniz?

Engineering isimli Twitter hesabının paylaştığı video ile bozuk fermuarı tamir etmek oldukça kolay.

Bunun için ilk başta çatalı bir yere sabitlemek, daha sonra da fermuarın tutma yerine çatalı geçirmek gerekiyor.

İşte böyle!

Şaşırtıcı ama çatlak ayak topuklarını ketçap ile iyileştirebilirsiniz.

Ayak tabanını pürüzsüzleştiren bu karışım için öncelikle bir kaseye ketçap sıkın.

Ardından üzerine 2 kaşık kadar toz şeker ilave edin.

İkiliyi kaşık yardımıyla karıştırın.

Şekerli ketçapı bir poşete döktükten sonra ayağınızı karışıma yerleştirin ve mümkünse üzerine çorap giyin.

Bir saat kadar beklettikten sonra ayağınızı bol suyla yıkayın.