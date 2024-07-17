Çileğin faydaları nelerdir? Çilek neye iyi gelir? Aç karnına çilek yemenin faydaları

Hoş kokulu ve lezzetli olması bir yana içerdiği vitaminler ve mineraller sayesinde de son derce yararlı meyvelerden biri olan çilek, özellikle son yılların gözde içeceklerinde olan smothie yapımında da çok sık tercih edilmektedir. Mikro ve makro bileşenleri sayesinde oldukça zengin bir içeriğe sahip olan çilek, metabolik açıdan insan sağlığına olumlu etkileri ile bilinir.

20'den fazla çeşidi olan çilek, halk arasında en çok bahçe çileği olarak bilinir. İçeriğinde bolca bulunan vitaminler ve mineraller sayesinde çeşitli rahatsızlıklara da çare olduğuna inanılmaktadır. İçeriğinde bolca fosfor, demir, potasyum, kalsiyum ile A,B ve C vitaminleri yer almaktadır.

Çileğin faydaları nelerdir?

Özellikle mevsiminde taze olarak çilek yemenin faydaları da çeşitlilik gösterir. Fazla tüketimi söz konusu olduğunda ciddi sağlık sorunlarına da yol açabilecek olan çilek dikkatli ve kararınca tüketilmelidir. Çileğin en bilinen faydalarından bazıları kaynaklarda şu şekilde listelenir:

Bağırsakların çalışmasını destekler.

Kan şekerini dengeler.

Kolesterolü düşürücü etkisi vardır.

Libidoyu dengelemeye yardımcı olur.

Hafızayı güçlendirme etkisi vardır.

Dişleri ve diş minelerini koruyucudur.

Ağız sağlığına olumlu etkileri vardır.

Dişleri beyazlatma etkisiyle de bilinir.

Bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi vardır.

Kalp dostudur, kalp sağlığını destekler.

Çeşitli hastalıklara karşı vücudun direncini artırır.

Çilek neye iyi gelir?

Kurutulmuş ya da taze olarak tüketildiği gibi çay hâlinde de hazırlanıp içilebilen çilek her formu ile oldukça faydalı bir meyvedir. Kansızlıktan çeşitli mide sorunlarına kadar birçok konuda insan sağlığı için yararlı olduğu bilinir. Ayrıca aç karnına çilek yemenin faydalarının ve iyi geldiği bazı durumların da şunlar olduğuna inanılmaktadır:

Safra taşı oluşmasını önler.

Kansızlık sorununa iyi gelir.

Midedeki asit dengesini korumaya yardımcı olur.

Romatizmal sorunlarla baş etmeye yardımcı olur.

Ağız kokusu için faydalıdır.

Cilt bakımına yardımcı olur.

Yaraların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur.

Kabızlık sorununa iyi gelir.

Böbrekleri korur.

Karaciğer sorunlarına yardımcı olur.

Cildi toksinlerden arındırır.

Dişleri korur.

Hafıza sorunlarını çözmede ve hafızayı güçlendirmede yardımcıdır.

Cinsel isteksizliği giderir.

Düşük bağışıklık sorunu olanlara bağışıklığı güçlendirmede yardımcı olur.

Kronik hastalıklarla savaşmaya yardımcı olur ve bu hastalıklara karşı vücudun gücünü attırır.

Kemik ağrılarını azaltmaya yardımcı olur.

Çilek karaciğere iyi gelir mi?

Çilek taze taze olarak tüketilebildiği gibi suyu da sıkılarak içilebilir. Ayrıca parfüm ve kolonya yapımında da kullanılmakta ve hoş kokusundan da yararlanılmaktadır. İç organlara da iyi geldiğine inanılan çilek karaciğer için de oldukça faydalıdır.

Çiğ olarak yenilmesi sayesinde karaciğere olan yararlarından faydalanabilmek mümkün olur. Ayrıca çilek suyu içilerek karaciğer sağlığı da desteklenebilir. Çileğin karaciğerde birikmiş olan toksinleri ve çeşitli zararlı maddeleri vücuttan atmak konusunda yardımcı olduğu da söylenmektedir.

Çilek günde kaç tane yenmeli?

Hafızayı güçlendiren, ağız sağlığını koruyan, kas ve kemik ağrılarının hafiflemesine yardımcı olan çilek belli miktarlarda tüketilmelidir. Günlük olarak vücudun ihtiyaç duyabileceği kalori, enerji, vitamin ve minerallere sahip olduğu için çilek, kilo vermek isteyenlerin diyet listelerinde de yer alan bir meyvedir.

Ancak her besin için geçerli olan durum çilek için de geçerlidir ve fazla tüketilmesi durumunda çeşitli yan etkilere de sebebiyet verebilir.

Çilek bazı bireylerde alerjik reaksiyonlara da neden olabilir. Özellikle alerjisi olan kişiler dikkatli tüketmelidir. Tüketmeden önce ise doktorunuza danışmanız kesinlikle tavsiye edilir.

Çileğin zararları ve aşırı ya da bilinçsizce tüketimi sonucunda olabilecek bazı yan etkiler şunlardır:

Midede yanma

Şişkinlik

Gastrit

Ülser

Deride kaşıntı

Karın ağrısı

Ciltte kızarıklıklar

Çeşitli alerjik reaksiyonlar

Ayrıca iyi temizlenmemesi halinde böbrekte kum ve taş oluşumuna da neden olabileceği kabul edilmektedir.

Önemli not: Bu içerik tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. İçindekiler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir tıbbi sorunun teşhis veya tedavisi için kullanılmamalıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.