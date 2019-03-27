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Çilek Ağacı Anaokulları 3’üncü şubesini Çekmeköy’de açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 14:19 | Son Güncelleme

Çilek Ağacı Anaokulları Kadıköy dışında ilk şubesini Çekmeköy’de açtı.Kadıköy bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Çilek Ağacı Anaokulları 3’üncü şubesini Çekmeköy’de açtı.

Çilek Ağacı Anaokulları 3’üncü şubesini Çekmeköy’de açtı

Çilek Ağacı Anaokulları Kadıköy dışında ilk şubesini Çekmeköy’de açtı.

Kadıköy bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Çilek Ağacı Anaokulları 3’üncü şubesini Çekmeköy’de açtı. Daha önce Çekmeköy’de uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet veren Yılmaz Anaokulu’nun satın alan Çilek Ağacı Okullarının kurucusu Filiz Şahin, konu ile ilgili değerlendirme yaptı.

"Her çocuk özeldir"
Her çocuk özeldir anlayışıyla hareket edeceklerini ifade eden Filiz Şahin, "Her çocuğun içinde keşfedilmeyi bekleyen bir yeteneği olduğu inancıyla kurduğumuz Genius Academy’de öncelikli hedefimiz; geleceğimiz çocuklarımızın yeteneklerin keşfetmek, onların içindeki potansiyeli ortaya çıkartabilmektir. Çilek Ağacı Anaokulluarı olarak, çocuklarımızın üreticiliklerini güçlendirmek, problem çözme kabiliyetlerini geliştirmek ve yaşamsal becerileri kazandırmak amacıyla eklektik bir program olan FEP uygulanmaktadır. FEP atölye çalışmaları ve branş dersleri ile zenginleştirilmiştir. Rehberlik birimimiz çocuklarımızın ilgilerini keşfetmek, gelişim düzeylerini belirlemek adına ilgi ve yetenek testleri uygulaması yapmakta ve gözlem raporları oluşturmaktadır. Psikologlarımızın uyguladıkları testleri ve gelişim raporlarını düzenli aralıklarla ailelerle paylaşmaktadır" şeklinde konuştu.

"Başarılı bireyler okul öncesi dönemde başlıyor"
Çocuğun, insanı geleceğe aktaran en değerli varlık olduğunu söyleyen Filiz Şahin, "Yeteneklerin keşfi ise en heyecanlı yolculuktur. Çocuğun yeteneklerini keşfedip onu uçsuz bucaksız ufuklara taşımak, biz okul öncesi kurumların en büyük amaç ve heyecanlarındandır. Okul öncesi dönem, bireyin gelişiminin ve eğitiminin en hızlı olduğu dönemdir. Bu dönemde çocuğun kazanmış olduğu beceriler ve bilgiler onu gelecek yaşamında daha başarılı kılacaktır. Bizim amacımız; kendine güveni olan bireyler yetiştirmektir" dedi.

Her çocuğun gelişim hızı kendilerine özel olduğunun altını çizen Şahin, "Aynı yaşta olmak her çocuğun aynı gelişim düzeyinde olduğunu göstermez. Bir çocuk dil becerilerinde önde olurken diğerinin sosyal becerileri daha kuvvetli olabilir. Okul öncesi eğitimde ön planda sadece bilişsel beceriler olmamalıdır. Psikomotor becerileri, sosyo-duygusal alan, dil alanı, bilişsel alan ve öz bakım alanı ayrı ayrı öneme sahiptirler. Bizim amacımız tüm gelişim alanlarını desteklenen, kendine güveni olan bireyler yetiştirmektir" şeklinde konuştu.

Çocukların hem evlerindeki huzuru ve güveni bulabildikleri hem de paylaşmayı, sorumluluk almayı, öğrendikleri, kısaca hayattan parçalar bulabilecekleri bir okul kurmayı hedeflediklerini vurgulayan Filiz Şahin, "Kendini ifade edebilen, iyi iletişim kurabilen, hayal gücünü geliştiren bireyler olma yolunda çocuklarımızın elinden tutalım. Onların dünyasını sağlam temeller üzerine kuralım" dedi.

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