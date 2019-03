Çilek Ağacı Anaokulları Kadıköy dışında ilk şubesini Çekmeköy’de açtı.

Kadıköy bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Çilek Ağacı Anaokulları 3’üncü şubesini Çekmeköy’de açtı. Daha önce Çekmeköy’de uzun yıllar eğitim sektöründe hizmet veren Yılmaz Anaokulu’nun satın alan Çilek Ağacı Okullarının kurucusu Filiz Şahin, konu ile ilgili değerlendirme yaptı.

"Her çocuk özeldir"

Her çocuk özeldir anlayışıyla hareket edeceklerini ifade eden Filiz Şahin, "Her çocuğun içinde keşfedilmeyi bekleyen bir yeteneği olduğu inancıyla kurduğumuz Genius Academy’de öncelikli hedefimiz; geleceğimiz çocuklarımızın yeteneklerin keşfetmek, onların içindeki potansiyeli ortaya çıkartabilmektir. Çilek Ağacı Anaokulluarı olarak, çocuklarımızın üreticiliklerini güçlendirmek, problem çözme kabiliyetlerini geliştirmek ve yaşamsal becerileri kazandırmak amacıyla eklektik bir program olan FEP uygulanmaktadır. FEP atölye çalışmaları ve branş dersleri ile zenginleştirilmiştir. Rehberlik birimimiz çocuklarımızın ilgilerini keşfetmek, gelişim düzeylerini belirlemek adına ilgi ve yetenek testleri uygulaması yapmakta ve gözlem raporları oluşturmaktadır. Psikologlarımızın uyguladıkları testleri ve gelişim raporlarını düzenli aralıklarla ailelerle paylaşmaktadır" şeklinde konuştu.