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Çilek Çayı : Faydaları Nelerdir, Nasıl Hazırlanır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.06.2020 10:52 | Son Güncelleme

Çilek, büyükten küçüğe herkes tarafından sevilerek tüketilen bir meyvedir.

Çilek Çayı : Faydaları Nelerdir, Nasıl Hazırlanır?

Çilek, büyükten küçüğe herkes tarafından sevilerek tüketilen bir meyvedir. Bu yüzden yemeklerden tatlılara, soslardan marmelatlara kadar çok geniş alanda kullanımı vardır. Meyvesinin yanı sıra yaprakları, dalları ve çiçekleri kurutularak çay olarak da kullanılır. Gülgiller ailesinin bir üyesidir. Çok yıllık bir bitki olup, uygun yetiştirme koşulları altında yazın ve kışın meyve verir. Ana vatanı Kuzey Yarımküre'dir. Asya, Avrupa ve Amerika da bolca yetiştirilir.

Yoğun oranda içerdiği vitamin ve mineraller ile vücuda oldukça fayda sağlar. İçeriğinde C , E , beta karoten, B9, PP vitaminlerinin yanı sıra demir, sodyum, kalsiyum, potasyum, magnezyum, iyot, manganez, bakır, florin, kobalt, mobilden gibi besin değerlerine sahiptir. Ayrıca salisilik, kinik, süksinik ve malik gibi meyve asitleri, faydalı lifler ve renk verici madde olan antosiyanin açısından oldukça zengindir.

Çilek Çayının Faydaları

çilekler ve çay bardağı

  • Düzenli içildiğinde kabızlık gibi sindirim sistemi sorunlarının oluşmasını engeller.
  • İçeriğindeki bazı mineraller hipertansiyon üzerinde düzenleyici etkide bulunur.
  • Sedef, egzama gibi cilt hastalıklarına karşı sorunlu bölgelere çilek çayı uygulanarak hastalığın tedavisine katkıda bulunulabilir.
  • Yoğun oranda demir minerali içerdiğinden kansızlığa iyi gelir.
  • Lifli yapısı sayesinde metabolizmayı hızlandırır.
  • Ödem attırıcı özelliği vardır.
  • İdrar söktürücü özelliğinden dolayı, böbrek rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır.
  • Antimikrobiyal özelliği sayesinde tiroid bezi iltihabını önler.
  • Çilek çayının aç karnına tüketimi safra kesesinde taş oluşumunu engeller.
  • Çilek içindeki şekerin doğal şeker olması ve kalori değerinin düşük olması çileğe antidiabetik özellik katar. Bu yönüyle şeker hastalarının güvenle tüketebileceği bir meyvedir.
  • Çilekte bulunan bazı bileşenler yaşlanmanın etkilerini azaltır.
  • İçerdiği antioksidanlar sayesinde kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.
  • Yüksek oranda antioksidan içerdiği için vücutta mutluluk hormonunun salgısını artırır.
  • Çilek çayının düzenli olarak tüketilmesiyle birlikte vücudun ihtiyacı olan vitamin ve minerallerin alınması bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücut bakteri ve virüslere karşı daha dayanıklı olur.
  • Serbest radikallerin birikmesini önler. Aynı zamanda vücutta yağ birikmesini de engelleyerek kilo almanın önüne geçer.
  • Çilekte doğal olarak ‘salisilik asit’ bulunur. Bu bileşen ten rengini beyazlatır. Aynı zamanda akne, siyah nokta oluşumunu engeller. Çilek meyvesinden ve çayından yapılan maskeler cilt üzerinde olumlu etki bırakır.
  • Mide bulantısını önler.
  • Karında oluşan krampları hafifletir.
  • Artrit, romatizma gibi hastalıkların geçirilmesinde fayda sağlar.
  • Hamile olan kadınlar için çilek çayı; şifa çayı olarak nitelendirilir.
  • Çilek çayındaki meyve asitleri ağrı kesici özelliğe sahiptir.
  • İçeriğindeki bazı bileşenler sayesinde bağırsak kurtlarının dökülmesinde etkilidir.
  • Çilekte yoğun oranda kalsiyum bulunduğundan dişleri güçlendirir. Aynı zamanda diş kanamalarını da azaltır. Ağızda oluşan kötü tat ve kokuyu alır.
  • Beyin fonksiyonlarını artırarak hafızayı kuvvetlendirir. Yaşlanmaya bağlı unutkanlık, bunama gibi hastalıkların da oluşumunu engeller.
  • Gut hastalığına karşı iyileştirici etki gösterir.

Çilek Çayı Nasıl Hazırlanır?

Çilek çayını hazırlamak için çilek meyvesinden veya yapraklarından faydalanılabilir.

1. Çileğin meyveleri ve yaprakları toplanır.

2. 2 yemek kaşığı kurutulmuş çilek çayı karışımı alınır.

3. Bu karışım bir demliğe koyulur ve üzerine 1 bardak sıcak su eklenir.

4. Orta ateşte 10 dakika boyunca malzemeler kaynatılır.

5. Daha sonra ocaktan alınan çilek çayı 20 dakika bekletilerek demlenir.

6. İçime hazır olan çilek çayı, isteğe bağlı olarak şeker veya bal ile tatlandırılabilir.

Çilek Çayının Yan Etkileri

çilek çayı ve demliği

Çilek çayında bilinen ciddi yan etkiler yoktur. Fakat bazı kişilerin doğuştan çilek meyvesine alerjisi bulunabilir. Çilek tüketimi ile birlikte gelişen vücut kabarmaları ve nefes alışverişinde zorluk yaşanması vücudun çileğe karşı gösterdiği alerjik reaksiyonlardır.

Çilekteki bileşenler kanın akışını artırdığı için, kan inceltici ilaç alanların dikkatli tüketmesi gerekir. Çilek çayının bu ilaçlarla birlikte tüketilmesi çeşitli sorunlara sebep olabilir. Kalp ritmi bozukluğu gibi sorunlarından dolayı kan inceltici ilaç kullanan hastaların çilek çayını tüketmeden önce bir hekime başvurmaları daha sağlıklı olur.

Çilekte yoğun oranda oksalat bileşeni bulunur. Çok fazla tüketildiğinde vücutta biriken oksalat kristalleşir. Bu kristaller böbrek veya safra kesesinde taş oluşumuna neden olabilir. Bu yüzden çileğin aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır.

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