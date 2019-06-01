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"Çilek tadında yarışmalar" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 23:24 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, "En Güzel Osmanlı Çileği" etkinliği kapsamında düzenlenen yarışmada dereceye girenler 18 Haziran'da ilçenin kurtuluşu için düzenlenecek törende açıklanacak ve 5, 3 ve 2'şer çeyrek altın hediye edilecek

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, "En Güzel Osmanlı Çileği" etkinliği kapsamında ev hanımları Osmanlı çilekli pastayı yapabilmek, üreticiler de en güzel Osmanlı çileğini üreten olabilmek için yarıştı.

Amfi Tiyatroda, Ereğli Belediyesi ve Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticileri Koruma Derneğince düzenlenen organizasyonda, ev hanımları tarafından yapılan Osmanlı çilekli pastaları jürinin beğenisine sunuldu.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli jüri üyeleri, sunum, tat ve görünüm olarak pastaları değerlendirdi. Çeşitli figürlerle süslenen pastalar, hem jürinin hem de yarışmayı izlemeye gelenlerin ilgisini çekti.

Dernek Başkanı Şaban Çetinkaya, etkinlikte yaptığı konuşmada, Osmanlı çileğinin ilçede yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Bu yıl katılımın yüksek olmasından büyük mutluluk duyduklarını anlatan Çetinkaya, şöyle konuştu:

"Zonguldak'ın altında bulunan kara elmas ne ise üzerinde bulunan pembe elmas da Osmanlı çileğidir. Çok heyecanlandım, insanımızın bu kadar ilgi göstereceğini sanmıyordum, mutlu oldum. Katılım çok yüksek. Pembe renkli, aromalı, Ereğli'nin yerli malı çilek seven herkes Osmanlı çileğini tatmalıdır. Osmanlı çileği her şeyden önce Ereğli'de yaşayan tüm insanların ortak paydasıdır. Tarihten beri bölgemizde üretilen Osmanlı çileği, son dönemlerde üretiminin yok olmaya başlaması ile gerçekten hızlı bir gerileme sürecine girdi. Bu değerin yok olmasına bizler göz yumamazdık. Yerel idarecilerimizin kurduğu dernek aracılığı ile bu değerimizi eski günlerine döndürmek için uzunca zamandır gayret sarf ediyoruz. Yapılan bu çalışmalar hızlı bir şekilde meyvelerini verdi."

- Üreticiler de yarıştı

Osmanlı çileği üreticileri de yetiştirdikleri Osmanlı çilekleriyle yarıştı. Toplam 48 üreticinin yer aldığı yarışmada jüri, Osmanlı çileklerini tat, koku, renk ve ambalaj olmak üzere 4 ayrı kategoride değerlendirdi.

Süslenen Osmanlı çileklerinin kokusu ve ambalajları vatandaşların da beğenisini kazandı.

Yarışmada dereceye girenler, 18 Haziran'da ilçenin kurtuluşu için düzenlenecek törende açıklanacak ve 5, 3 ve 2'şer çeyrek altın hediye edilecek.

Etkinliğe, Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın yanı sıra sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Çilek Yarışması Çilekli Pasta Yarışması Ereğli Osmanlı çileği Zonguldak

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