HABER

Çilekeş anne çocuklarının eğitimi için yardım bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 12:14 | Son Güncelleme

Sivas’ta eşi tarafından başka bir kadın için terk edilen biri engelli üç çocuk annesi, 10 yıldır çocuklarına hem annelik hem de babalık yapıyor.

Çilekeş anne çocuklarının eğitimi için yardım bekliyor

Sivas’ta eşi tarafından başka bir kadın için terk edilen biri engelli üç çocuk annesi, 10 yıldır çocuklarına hem annelik hem de babalık yapıyor. Çocuklarının eğitim masraflarını karşılamakta güçlük çeken çilekeş kadın, çocuklarını okutabilmek için hayırseverlerden eğitim yardımı bekliyor.
İddiaya göre, Sivas’ta yaşayan 3 çocuk annesi 37 yaşındaki Fatma Batur, 10 yıl önce eşi tarafından terk edildi. Çocuklarına daha iyi bir gelecek sunabilmek için elinden geleni yapan Batur, bir süredir sıkıntılar çekiyor. 16 yaşındaki yüzde 96 zihinsel engelli çocuğunu yalnız bırakamadığı için çalışamayan Batur’un, yaklaşık 2 ay önce 3 yıldır aldığı Sosyal Ekonomik ve Destek Hizmeti (SED) yardımı kesildi. Bütçe kısıtlanması ve ödeneğin olmaması gibi nedenlerle kesildiği belirtilen destek yardımı aileyi zora soktu. Çocuklarının okuyup daha iyi bir gelecekleri olması için çabalayan Batur, 10 yıldır çocuklarına hem annelik hem babalık yapıyor. Aile devletten ve yardım sever vatandaşlardan yardım bekliyor.

10 yıldır 3 çocuğuna hem annelik hem babalık yapıyor
Fatma Batur, 10 senedir çocuklarına hem annelik hem babalık yaptığını ifade ederek, “Çocuklarımın okuması için milletten ve devletimizden destek bekliyorum. Engelli maaşı ile kiradaydım ve yetiştiremiyorum. Çocuğumun bezine bile yetemiyorum. Bunun için gerekenin yapılmasını istiyorum” dedi.

Çocuğuna hamileyken eşi terk etti
Batur, küçük oğluna 6 aylık hamileyken eşinin başka bir kadınla kaçtığını söyleyerek, "Onunla evlenmiş İstanbul’da yaşıyor. 10 senedir onu asla biz görmedik. Asla da çocuklarını sormadı. Sorsa da zaten ben ona çocuk göstermem. 10 senedir ben hem anneyim hem babayım. Güzelce çocuklarımı yetiştiriyorum. Güzel okuyorlar. Her zaman takdir, teşekkürünü getiren çocuklar. Terbiyeli temiz yetiştirmeye çalıştım. Ama destek olunmasa benim çocuklarımı okutmam çok zor" ifadelerini kullandı.

Çocuklarının okuyabilmesi için yardım bekliyor
Batur, çocuklarının okuyabilmeleri için yardım beklediğini belirterek, “Bin 300 lira engelli bakım ücreti alıyorum. 480 lira da çocuğun kendi adına çıkan engelli bir maaşı var. Başkada hiçbir yardımımız yok. Devletten ben SET yardımımın tekrar bağlanmasını istiyorum. Okumaları için destek istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Çocuklarımın okumasını istiyorsa devletimiz lütfen yardım etsin bana. Çocuğumun durumunu görüyorsunuz zihinsel engelli. Yeni doğmuş bir bebek gibi her zaman bakıma muhtaç. Yemesi içmesi tuvaleti, bir an bile yalnız bırakamıyorum. Ben çalışamıyorum bu yüzden. Kiradayım, kirayı ödediğim zaman faturalarıma yetiştiremiyorum. Faturaları ödediğim zaman çocuklarım aç kalıyor" diye konuştu.

Çilekeş anne çocuklarının eğitimi için yardım bekliyor

Çilekeş anne çocuklarının eğitimi için yardım bekliyor

Çilekeş anne çocuklarının eğitimi için yardım bekliyor

PARTNERÜnlü sunucu evleniyor!Ünlü sunucu evleniyor!
Kardeş Eli kurban bağışı çalışmalarına devam ediyorKardeş Eli kurban bağışı çalışmalarına devam ediyor
Restorasyondaki hata fırtınayla ortaya çıktıRestorasyondaki hata fırtınayla ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Mersin ve Adana'da metil alkolden iki ölüm haberi daha geldi

Mersin ve Adana'da metil alkolden iki ölüm haberi daha geldi

'7 buçuk saat karakol ve savcılık ifadesinin nedeni...'

'7 buçuk saat karakol ve savcılık ifadesinin nedeni...'

Hande Ataizi'den bikinili paylaşım

Hande Ataizi'den bikinili paylaşım

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evlerinde 11 kilo esrar ele geçirilen çift gözaltına alındı

Evlerinde 11 kilo esrar ele geçirilen çift gözaltına alındı

3 gündür kuyruğun sonu gelmiyor! Edirne'deki sınır kapılarında yoğunluk

3 gündür kuyruğun sonu gelmiyor! Sınır kapısında büyük yoğunluk

İstinaf Mahkemesi hapis cezaları ve beraat hükümlerini onadı

İstinaf Mahkemesi hapis cezaları ve beraat hükümlerini onadı

Türkiye’nin en güçlü büyükşehirleri belirlendi! İşte ilk 10

Türkiye’nin en güçlü büyükşehirleri belirlendi! İşte ilk 10

Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı...

Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı...

600 kafesle caretta nöbetine başladılar

600 kafesle caretta nöbetine başladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.